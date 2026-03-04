Hegseth konfirmon se SHBA fundosi anijen iraniane, të paktën 140 persona të zhdukur
Ushtria e SHBA-së kreu sulmin që fundosi një anije luftarake iraniane pranë Sri Lankës.
Të paktën 140 persona mendohet se janë të zhdukur pasi anija u fundos, ndërsa zyrtarët e Sri Lankës thanë se 32 persona janë shpëtuar.
Sekretari amerikan i Luftës, Pete Hegseth konfirmoi se nëndetësja amerikane fundosi anijen luftarake iraniane “që mendonte se ishte e sigurt në ujërat ndërkombëtare”.
Hegseth tha se anija luftarake “u fundos nga një silur”, shkruan skynews.
“Fundosja e parë e një anijeje armike nga një silur që nga Lufta e Dytë Botërore”, shtoi ai, “ashtu si në atë luftë… ne po luftojmë për të fituar”.
Ndryshe, autoritetet raportuan gjithashtu se edhe rreth 40 persona janë lënduar dhe po marrin trajtimet e duhura mjekësore. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate