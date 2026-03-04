Identifikohen ushtarët e parë amerikanë që humbën jetën në konfliktin me Iranin
Ushtria amerikane ka emëruar trupat e saj të parë të vrarë në konfliktin midis SHBA-së dhe Iranit.
Gjashtë ushtarë vdiqën kur një "sistem avioni pa pilot" shmangu mbrojtjen ajrore për të goditur një qendër komande në port Shuaiba, Kuvajt, të dielën, transmeton Telegrafi.
Komanda Qendrore e SHBA-së fillimisht tha se tre ushtarë vdiqën në sulm, por zyrtarët konfirmuan të hënën se numri i të vdekurve ishte dyfishuar, pasi një person vdiq nga plagët dhe dy trupa të tjerë u gjetën në rrënoja.
Këta gjashtë janë të vetmit viktima të konfirmuara nga ushtria amerikane që kur ajo nisi një luftë të re kundër Iranit me Izraelin.
Katër nga të ndjerit, të gjithë ushtarë rezervistë të ushtrisë amerikane, u identifikuan të martën nga ushtria amerikane: kapiten Cody Khork, 35 vjeç, rreshter Noah Tietjens, 42 vjeç, rreshter Nicole Amor, 39 vjeç, dhe rreshter Declan Coady, 20 vjeç.
Khork, një banor i Floridës, ishte vendosur më parë në Arabinë Saudite, Gjirin e Guantanamos dhe Poloni.
Amor, nga Minesota, ishte vendosur më parë në Kuvajt dhe Irak. Tietjens, një banor i Nebraskës, ishte vendosur dy herë më parë në Kuvajt. Të tre ishin anëtarë të shërbimit të dekoruar.
Coady u gradua pas vdekjes nga specialist, tha ushtria amerikane. Banori i Ajovës u regjistrua në Rezervën e Ushtrisë vetëm tre vjet më parë.
Në një konferencë të hënën, Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth tha se një "armë e fuqishme" kishte goditur një "qendër operacionesh taktike që ishte e fortifikuar".
Tre zyrtarë ushtarakë amerikanë me njohuri të drejtpërdrejta për sulmin e Iranit i thanë CBS, se anëtarët e shërbimit po punonin në një hapësirë të improvizuar zyre.
Ata vunë në dyshim nëse ndërtesa ishte fortifikuar në mënyrë adekuate, duke i thënë CBS News se një rimorkio po përdorej si zyrë, me barriera betoni të përforcuara me çelik 3.7 metra për ta mbrojtur atë.
SHBA-të kanë një marrëdhënie të gjatë mbrojtëse me Kuvajtin dhe më shumë se 13,000 ushtarë amerikanë janë të stacionuar në kombin e Gjirit.
Irani është përgjigjur sulmeve kundër tij duke lëshuar raketa në vendet e Gjirit aleate me SHBA-në. Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Omani dhe Katari kanë parë gjithashtu sulme.
Në një rast tjetër në Kuvajt, SHBA-të konfirmuan rrëzimin e tre avionëve luftarakë pas asaj që e përshkroi si një incident "zjarri miqësor" të hënën.
Pamjet filmike treguan avionët që po përplaseshin në tokë. Pilotët e përfshirë arritën të nxirrnin avionët dhe i mbijetuan incidentit.
Media shtetërore iraniane pretendoi se ushtria iraniane i kishte rrëzuar avionët, pa dhënë prova. /Telegrafi/