SHBA-ja dhe Izraeli bombardojnë një aeroport në Teheran
Sipas raportimeve të agjencive iraniane të lajmeve, qytetarët e kryeqytetit kanë dëgjuar një seri shpërthimesh, duke shkaktuar panik dhe shqetësim në mesin e banorëve.
Raportet paraprake sugjerojnë se shpërthime janë regjistruar jo vetëm në Teheran, por edhe në qytetet veriperëndimore të Tabrizit dhe Urmisë, duke treguar një përhapje të gjerë të incidentit, shkruan skynews.
Forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kryen një sulm ndaj Aeroportit Mehrabad në Teheran, një nga pikat kryesore të transportit ajror në vend.Pas goditjeve, mbi qytet u ngrit një sasi e madhe tymi i zi, duke krijuar një pamje alarmante dhe duke shtuar tensionin mes banorëve.
Autoritetet lokale nuk kanë dhënë ende një raport të plotë mbi dëmet materiale apo të plagosurit, ndërsa mediat ndërkombëtare ndjekin me kujdes zhvillimet në rajon.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të menjëhershme në arenën diplomatike, ndërsa qytetarët dhe ekspertët e sigurisë monitorojnë situatën me shqetësim. /Telegrafi/