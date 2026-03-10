Ministri i Jashtëm iranian thotë se negociatat me SHBA-në mund të hiqen nga tavolina
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha të hënën se bisedimet me Shtetet e Bashkuara mund të hiqen nga tavolina pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën një operacion ushtarak kundër vendit.
Në një intervistë me bashkë-prezantuesen e PBS News Hour, Amna Nawaz, Araghchi tha se nuk mendonte se bisedat me amerikanët "do të ishin më në agjendën tonë", transmeton Telegrafi.
Araghchi përmendi negociatat e vitit të kaluar mbi aftësitë bërthamore të Iranit që i paraprinë bombardimit të tre lokacioneve bërthamore të Iranit nga SHBA-të në qershor. Trump, duke justifikuar sulmet, pretendoi se Irani "hodhi poshtë çdo mundësi për të hequr dorë nga ambiciet e tij bërthamore".
Gjatë raundit të fundit të negociatave mbi programin bërthamor të Iranit në shkurt, amerikanët premtuan se nuk "kishin asnjë qëllim për të sulmuar", tha Araghchi, dhe e bënë këtë gjithsesi.
Mojtaba Khamenei, një djalë i udhëheqësit të ndjerë suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u emërua si pasardhësi i tij të dielën, më shumë se një javë pasi Khamenei i madh u vra në sulmet izraelite.
Araghchi tha se ishte "shumë herët" që Mojtaba Khamenei, i cili ende nuk ka bërë një deklaratë publike në rolin e tij të ri, të bëjë ndonjë koment në lidhje me bisedimet me SHBA-në.
"Ne të gjithë po presim fjalimet dhe komentet e tij, të cilat do të vijnë më vonë. Por unë nuk mendoj se çështja e bisedave me amerikanët, ose negociatave me amerikanët edhe një herë, do të jetë në tryezë sepse kemi një përvojë shumë të hidhur të bisedave me amerikanët", tha ai.
Trump, administrata e të cilit ka dhënë shpjegime të ndryshme dhe ndonjëherë kontradiktore për luftën, kërkoi "dorëzimin pa kushte" të Iranit ndërsa sulmet vazhduan javën e kaluar.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, u tha gazetarëve të premten se kjo do të përmbushej kur Trump të përcaktonte se Irani "nuk përbën më kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës".
Mojtaba Khamenei ishte parë si një pretendent për udhëheqës suprem përpara se një sulm izraelit të godiste zyrën e babait të tij 86-vjeçar në Teheran, duke e vrarë atë dhe duke i dhënë fund sundimit të tij 36-vjeçar.
Përpara njoftimit, Trump e kishte cilësuar tashmë djalin e Khameneit si një zgjedhje "të papranueshme", me presidentin e SHBA-së që tha se do të preferonte "dikë që do të sjellë harmoni dhe paqe në Iran". Ai i tha NBC të hënën se përzgjedhja ishte "një gabim i madh".
Presidenti, i cili më parë tha se donte të kishte ndikim në zgjedhjen e udhëheqësit të ardhshëm të Iranit, më vonë i tha CBS News se kishte dikë tjetër në mendje për të marrë përsipër detyrën e udhëheqësit suprem, por nuk dha asnjë detaj. /Telegrafi/