Rrënojat e dronit iranian godasin një ndërtesë në qendër të Dubait, publikohen pamjet
Një ndërtesë në qendër të Dubait u godit nga rrënojat e një sulmi të ndërprerë, duke shkaktuar dëme të vogla.
Zyra e medias në Dubai konfirmoi se një ndërtesë ishte goditur.
Mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe ka kapur më shumë se 1,500 dronë iranianë dhe gati 300 raketa gjatë luftës në Lindjen e Mesme.
“Autoritetet konfirmuan se mbeturinat nga një dron shkaktuan një incident të vogël në një ndërtesë në qendër të Dubait”, tha zyra e medias, duke shtuar se nuk u raportuan të lënduar.
Incidenti i fundit vjen pasi një dron u rrëzua pranë distriktit financiar të Dubait të enjten.
Irani kishte kërcënuar të godiste institucionet ekonomike, duke bërë që disa kompani të evakuonin stafin nga zona.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera të Gjirit kanë qenë nën sulme të vazhdueshme iraniane që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. /Telegrafi/