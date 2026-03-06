Ari me çmim të lirë në Dubai - tregtarët detyrohen të ofrojnë zbritje të mëdha
Ari po shitet në Dubai me zbritje të konsiderueshme, pasi tregu është përballur me vështirësi serioze në eksportimin e metalit të çmuar drejt tregjeve ndërkombëtare.
Situata është krijuar për shkak të problemeve logjistike dhe kufizimeve në transport, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejt në zinxhirin e furnizimit dhe në aktivitetin e tregtarëve të arit në këtë qendër të rëndësishme tregtare.
Mbyllja e hapësirës ajrore në disa rajone dhe rritja e ndjeshme e kostove për transport dhe sigurim kanë bërë që shumë blerës ndërkombëtarë të anulojnë ose të shtyjnë porositë e reja, raporton bloomberg.
Si pasojë, një sasi e konsiderueshme ari ka mbetur në magazina, duke krijuar presion mbi tregtarët që ta shesin metalin me çmime më të ulëta për të shmangur humbjet dhe për të liruar stokun.
Për të tërhequr blerës dhe për të mbajtur aktivitetin tregtar, shumë tregtarë në Dubai po ofrojnë zbritje deri në 30 dollarë për ons, krahasuar me çmimet globale që zakonisht përcaktohen në qendrat kryesore financiare si Londër. Kjo diferencë çmimi e bën arin në Dubai momentalisht më të lirë se në tregjet ndërkombëtare.
Megjithatë, problemet me transportin vazhdojnë të ndikojnë në treg. Shumë dërgesa ari kanë mbetur të bllokuara, ndërsa vetëm një pjesë e shufrave të arit ka arritur të eksportohet gjatë ditëve të fundit.
Tregtarët shpresojnë që situata logjistike të stabilizohet së shpejti, në mënyrë që tregtia e arit të rikthehet në ritmin normal dhe çmimet të stabilizohen në përputhje me tregun global. /Telegrafi/