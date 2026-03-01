Amerikanët publikojnë video: Sulmuam Iranin me bombardues të padukshëm nga radarët
Ushtria amerikane konfirmoi zyrtarisht përdorimin e bombarduesve të padukshëm nga radarët B-2 për të goditur objektet nëntokësore të raketave balistike iraniane.
"Mbrëmë, bombarduesit B-2 amerikanë, të armatosur me bomba 910 kilogramëshe, goditën objektet e raketave balistike të përforcuara të Iranit", thotë Komanda Qendrore e SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Deklarata vjen pasi analistët që monitorojnë të dhënat e gjurmimit të fluturimeve me burim të hapur zbuluan se bombarduesit B-2 ishin përdorur në sulmet e fundit ndaj Iranit.
Bombarduesit u përdorën gjithashtu në sulmet amerikane ndaj objekteve bërthamore iraniane në qershor.
Nw anwn tjetwr, ushtria amerikane si dhe vetw presidenti Donald Trump, ka konfirmuar vrasjen e liderit suprem iranianw si dhe tw shumw zyrtarwve tw lartw ushtarakw. /Telegrafi/
Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026