Gjykatësi amerikan bllokon planin e Trump për tarifën e vizës prej 100,000 dollarësh
Një gjyqtar federal në Shtetet e Bashkuara ka ndaluar një plan të administratës Trump për të vendosur një tarifë prej 100,000 dollarësh për punëdhënësit që kërkojnë të punësojnë punëtorë të huaj me aftësi të larta, duke vendosur se masa përbënte një taksë të paautorizuar.
Kur vendimi për vendosjen e tarifës u njoftua nëpërmjet një shpalljeje presidenciale në shtator 2025, ai u prit me reagime të gjera dhe protesta kombëtare, përfshirë nga kompanitë që ishin të shqetësuara për atë që do të thoshte për punonjësit e tyre të prekur, transmeton Telegrafi.
Në atë kohë, Leon Rodriguez, një partner në firmën ligjore Seyfarth i cili ishte drejtor i Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së në administratën Obama, tha se pavarësisht përpjekjeve të Shtëpisë së Bardhë për të siguruar kritikët se tarifa nuk do të zbatohej për mbajtësit ekzistues të vizave, "ka ende disa njerëz që u rekomandojnë punonjësve të tyre H-1B që të mos udhëtojnë tani derisa të jetë pak më e qartë".
Gjyqtari i Qarkut të SHBA-së, Leo Sorokin vendosi se politika tejkalonte autoritetin ekzekutiv duke anashkaluar Kongresin.
Tarifa e propozuar kishte për qëllim aplikimet për programin e vizave H-1B, i cili u lejon bizneseve amerikane të punësojnë profesionistë të huaj në fusha të specializuara.
Sipas vendimit, një taksë e tillë kërkon miratim të qartë legjislativ nga ligjvënësit, duke theksuar kufijtë kushtetues të pushtetit presidencial.
Vendimi i gjykatës përfaqëson një fitore të rëndësishme për disa shtete amerikane që nisën sfidën ligjore.
Paditësit argumentuan se tarifa e lartë do të prishte rëndë rekrutimin në entitetet publike, siç janë universitetet dhe institucionet mjekësore të financuara nga shteti, të cilat mbështeten në ekspertizën ndërkombëtare.
Në vendimin e tij, gjykatësi Sorokin u mbështet në dy vendime të mëparshme të Gjykatës Supreme.
Një nga këto raste mbështeti Aktin e Kujdesit të Përballueshëm duke përcaktuar mandatin e tij individual si një taksë, ndërsa një vendim më i fundit hodhi poshtë përpjekjet ekzekutive për të zbatuar tarifa të gjera pa autorizimin e Kongresit.
Vendimi i shtohet një sërë sfidash ligjore me të cilat përballet politika ekonomike e administratës. As Shtëpia e Bardhë dhe as Departamenti i Drejtësisë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente mbi këtë çështje.
Shtëpia e Bardhë tregoi qëllimin e saj për të kundërshtuar vendimin.
"Programi H-1B është abuzuar për dekada dhe Presidenti Trump më në fund ndërmori veprime për ta rregulluar atë", tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Taylor Rogers, siç raportohet nga Politico.
"Një gjykatës federal në Uashington tashmë mbështeti një urdhër pothuajse identik dhe Administrata është e bindur se ky urdhër do të anulohet në apel", shtoi ai.
Vendimi i Sorokin ndryshon nga një vendim i lëshuar gjashtë muaj më parë nga një gjyqtar federal në Uashington, DC, i cili kishte mbështetur një masë të ngjashme ekzekutive.
Megjithatë, ky vendim i mëparshëm u mor përpara një vendimi të Gjykatës së Lartë në shkurt që sqaroi kufizimet ekzekutive në lidhje me taksimin, gjë që ndikoi në arsyetimin e Sorokin në rastin aktual.
I themeluar në formën e tij aktuale në vitin 1990, programi i vizave H-1B kufizon lëshimet vjetore në 85,000.
Nga këto, 20,000 janë të rezervuara për aplikantët që mbajnë diploma të avancuara, ndërsa institucionet e arsimit të lartë dhe organizatat kërkimore jofitimprurëse mbeten të përjashtuara nga limiti vjetor.
Programi është përballur me kritika të vazhdueshme nga Donald Trump, i cili argumenton se minon mundësitë e punësimit për punëtorët shtëpiakë.
"Abuzimet me programin H-1B paraqesin një kërcënim për sigurinë kombëtare duke i dekurajuar amerikanët të ndjekin karriera në shkencë dhe teknologji, duke rrezikuar lidershipin amerikan në këto fusha", deklaroi më parë Trump. /Telegrafi/