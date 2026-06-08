Si i shndërruan kartelet meksikane fermat e Afrikës së Jugut në qendra prodhimi metamfetamine?
Në qytetin e qetë të minierave të Swartruggens, një gjykatë e vogël po përgatitet të vendosë nëse pesë meksikanëve të akuzuar për një operacion të madh të paligjshëm të drogës do t'u jepet lirim me kusht apo do të mbeten në paraburgim.
Arrestimet e tyre pasuan një bastisje në një fermë të largët në provincën veriperëndimore, ku policia tha se zbuloi një laborator të madh metamfetamine me vlerë rreth një miliard rand (60 milionë dollarë).
Ky rast është një nga disa që tregojnë një model që po merr formë në brendësinë rurale të Afrikës së Jugut. Laboratori i Swartruggens nuk ishte një zbulim i izoluar, transmeton Telegrafi.
Ishte një nga katër vendet kryesore të metamfetaminës të lidhura me kriminelë meksikanë të zbuluar në Afrikën e Jugut vetëm në dy vjet, një model që ka shqetësuar hetuesit dhe ekspertët e krimit të organizuar.
Në vitin 2024, policia çmontoi një strukturë të madhe metamfetamine me vlerë rreth 105-110 milionë dollarë në një fermë pranë Groblersdal në Limpopo.
Më vonë atë vit, një laborator tjetër me vlerë afërsisht 5-6 milionë dollarë u zbulua pranë Tshwane, të ndjekura nga arrestime vitin e kaluar në Mpumalanga. Pastaj erdhi Swartruggens.
Kur policia hyri në fermën North West në maj, ata gjetën 481 kilogramë metamfetaminë, kontejnerë me kimikate dhe armë zjarri. Midis të arrestuarve ishin shtetasit meksikanë Fabian Astorga, Jesus Alonso Medina Astorga, Luis Alberto Ramirez Rios, Jose Andres Medina dhe Jacquelin Lopez Madrid, së bashku me të bashkëpandehur afrikano-jugorë.
Të gjitha vendet ndiqnin të njëjtin model: tokë bujqësore të largët, distanca të gjata nga qytetet dhe izolim i mjaftueshëm që aktiviteti kriminal të kalonte pa u zbuluar.
Gjurma e re e kartelit
Për hetuesit, modeli po bëhet gjithnjë e më i vështirë për t'u injoruar.
Meksikanët po gjenden gjithnjë e më shumë duke punuar së bashku me bashkëpunëtorët vendas në vendet rurale të prodhimit, duke sugjeruar një zhvendosje nga trafikimi i metamfetaminës në Afrikë në prodhimin e saj atje.
Hulumtuesi i krimit të organizuar Julian Rademeyer i tha Al Jazeera se modeli pasqyron një strategji të qëllimshme.
"Është një zhvillim mjaft unik ku keni anëtarë të karteleve meksikane të drogës që japin franchising, duke zhvendosur kimistët në zona të largëta rurale dhe ferma," tha ai.
Qasja është ndërtuar për më shumë se një dekadë, shtoi ai.
Logjika është e thjeshtë: prodhoni më afër konsumatorëve, ulni kostot e transportit dhe zvogëloni ekspozimin ndaj zbatimit të ligjit në kufi dhe det.
Si u përhap?
Rrjetet e lidhura me Meksikën në Afrikë nuk filluan në Afrikën e Jugut.
Studiuesit e gjurmojnë aktivitetin e hershëm në Nigeri, ku grupet lokale prodhonin metamfetaminë me përfshirjen e Meksikës rreth vitit 2016.
Nga atje, rrjetet u përhapën nëpër Afrikën Lindore, pastaj në jug përmes Mozambikut dhe Botsvanës, përpara se të arrinin në Afrikën e Jugut më vonë.
Për vite me radhë, përdoruesit në rrugë flisnin për "metamfetaminë meksikane", e cila shpesh supozohej se importohej. Ky zinxhir furnizimi tani është zhvendosur nga brenda.
"Tani, në thelb, kimistët e kartelit po dërgohen këtu", tha Rademeyer për Al Jazeera.
Analistët thonë se rrugë të shumta furnizimi tani ushqejnë tregun e Afrikës së Jugut, por ndryshimi më i rëndësishëm është rritja e prodhimit vendas.
Kush shikon nga ana tjetër?
Metamfetamina dominon pjesë të tregut të drogës së paligjshme të Afrikës së Jugut sepse drogat më të lira si kokaina dhe heroina mbeten jashtë mundësive për shumë përdorues, duke krijuar kërkesë të qëndrueshme për një stimulues më të lirë dhe shumë varësisht.
Eksperti i krimit, Willem Els, thotë se kërkesa është vetëm një pjesë e historisë.
“Arsyeja kryesore pse prodhimi vendas është fitimprurës për kartelet janë kushtet lokale që ekzistojnë, ku ka mbrojtje nga policia dhe politikanët e korruptuar”, tha ai për Al Jazeera.
“Është shumë fitimprurëse. Kartelet mund të fitojnë shumë para sepse kushtet në Afrikën e Jugut rezultojnë në operacione të pazbuluara dhe të mbrojtura”, shtoi ai.
Një komision i veçantë hetimor për zbatimin e ligjit ka dëgjuar dëshmi që pretendojnë korrupsion të thellë brenda strukturave të policisë, duke përfshirë dërgesa të humbura droge dhe përfshirje të dyshuar të brendshme në raste të mëdha.
Një rast nën shqyrtim përfshin 541 kilogramë kokainë të sekuestruar në vitin 2021 dhe më vonë të vjedhur nga një strukturë policore, në atë që hetuesit besojnë se ishte një punë e brendshme.
Ish-ambasadori i Interpolit, Andy Mashiale, i tha Al Jazeera-s se problemi është i dukshëm në terren.
"Nuk ka asnjë mënyrë që policia të mos i njohë ato laboratorë. Pra, korrupsioni luan një rol", tha ai.
Ai tha se oficerët e vendosur në zonat rurale shpesh ishin në dijeni të aktivitetit të dyshimtë, por nuk vepruan.
"Ajo që i frymëzon prodhuesit e drogës ose kartelet e drogës është gatishmëria e policisë për të mundësuar që tregtia e drogës të ndodhë", tha ai.
Njësia elitare Hawks e Afrikës së Jugut thotë se bastisjet e fundit tregojnë përparim në prishjen e rrjeteve, ndërsa partnerët ndërkombëtarë, përfshirë Administratën Amerikane të Zbatimit të Ligjit për Drogën, kanë ofruar inteligjencë që lidh disa të dyshuar me Kartelin Sinaloa.
Por hetuesit paralajmërojnë se sistemi pas laboratorëve është i qëndrueshëm.
Një kufi që vazhdon të lëvizë
Zyrtarët e Komandës Amerikane të Afrikës kanë paralajmëruar se kartelet meksikane tani jo vetëm që po transportojnë drogë nëpër Afrikë, por edhe po e prodhojnë atë në kontinent.
Për Afrikën e Jugut, sfida nuk është më vetëm kontrolli i kufijve, por është kapaciteti institucional, inteligjenca dhe korrupsioni brenda sistemit që synojnë ta përmbajnë atë.
Pa reforma më të thella, paralajmërojnë analistët, modeli ka të ngjarë të vazhdojë: ferma të reja, laboratorë të rinj, kimistë të rinj që mbërrijnë qetësisht në provincat rurale.
Për pesë burrat në Swartruggens, pyetja është e menjëhershme, nëse ata do të lirohen.
Për Afrikën e Jugut, pyetja është më e madhe dhe më e vështirë: si të përmbajë një tregti që nuk po arrin më në kufijtë e saj, por po zë rrënjë në vend.
Rademeyer thotë se struktura është ndërtuar për të thithur përçarje.
"Është një lojë goditjeje me një urith. Nëse kap një laborator metamfetamine këtu, kap një laborator metamfetamine atje. Ato do të shfaqen diku tjetër", i tha ai Al Jazeera-s. /Telegrafi/