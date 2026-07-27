Udhëheqësi argjentinas e quan presidentin brazilian një 'hajdut' dhe një 'të dënuar'
Brazili ka tërhequr ambasadorin e tij në Argjentinë në shenjë proteste për atë që i quajti "fyerje" të bëra nga presidenti argjentinas Javier Milei kundër homologut të tij brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, gjatë një vizite në Brazil.
Milei po fliste në një tubim në São Paulo për të nisur fushatën e Flávio Bolsonaro, i cili do të kandidojë kundër Lulës në zgjedhjet presidenciale të Brazilit në tetor.
Ndërsa Milei nuk e përdori emrin e Lulës, ai sulmoi ashpër "hajdutin" dhe "të dënuarin", duke iu referuar kohës që Lula kaloi në burg para se dënimet e tij për korrupsion të anuloheshin dhe ai të kandidonte me sukses për president në vitin 2022.
Milei është një aleat politik i Flávio Bolsonaro, djali i ish-presidentit të burgosur Jair Bolsonaro, transmeton Telegrafi.
Jair Bolsonaro u dënua me më shumë se 27 vjet burg për komplotimin e një grushti shteti që synonte ta mbante atë në pushtet pasi humbi zgjedhjet e vitit 2022 ndaj Lulës.
Ai është aktualisht në arrest shtëpiak dhe, meqenëse i është ndaluar të kandidojë për një detyrë zyrtare, ai ka mbështetur djalin e tij Flávio si kandidat presidencial për Partinë e tij Liberale të krahut të djathtë.
Lula, udhëheqësi veteran i krahut të majtë, është aktualisht përpara në sondazhe, por më shumë se 10% e votuesve thonë se janë të pavendosur.
Duke qëndruar pranë Flávio Bolsonaros në tubimin në São Paulo të shtunën, presidenti Milei tha se Bolsonaro i ri ishte i vetmi që mund ta "ndalonte Lulën".
Udhëheqësi argjentinas sulmoi gjithashtu gjyqtarin e Gjykatës Supreme të Brazilit, Alexandre de Moraes, të cilin e quajti "plehra tullace", megjithëse nuk e përmendi drejtpërdrejt.
Moraes kryesoi gjyqin e Jair Bolsonaros dhe në fillim të këtij muaji mohoi një kërkesë të Milei për të vizituar ish-presidentin brazilian ndërsa ky i fundit është në arrest shtëpiak në Brasilia.
Diplomatët brazilianë reaguan me zemërim ndaj vërejtjeve të Milei. Një burim i tha agjencisë së lajmeve AFP se Milei kishte "fyer dy degë të qeverisë, popullin brazilian dhe demokracinë braziliane".
Presidenti Lula nuk iu referua drejtpërdrejt fjalimit të Mileit në një aktivitet të dielën, por u tha pjesëmarrësve se "në Brazil, ne nuk pranojmë që askush të fusë hundën aty ku nuk i takon".
Ky debat shënon një pikë të ulët në marrëdhëniet midis vendeve fqinje, të cilat janë partnerët më të mëdhenj tregtarë të njëri-tjetrit. /Telegrafi/