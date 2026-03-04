Çmimi i naftës shkon në mbi 2 euro për litër në Gjermani për shkak të luftës në Iran
Çmimi i naftës në Gjermani është rritur në më shumë se 2 euro (2.32 dollarë) për litër si rezultat i luftës në Iran, tha të mërkurën shoqata e automobilave ADAC.
Grupi tha se kostoja mesatare e një litri naftë në të gjithë vendin në kulmin e mëngjesit të orës 7:15 ishte 2.054 euro.
Tregjet globale kanë pësuar humbje të konsiderueshme ditët e fundit pas sulmit SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën, i cili ka shkaktuar një konflikt më të gjerë rajonal në Lindjen e Mesme, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Si pasojë, çmimet e naftës dhe gazit janë rritur pasi Teherani kufizoi transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë.
Kujtojmë se rreth një e pesta e dërgesave ditore të naftës në botë kalojnë përmes ngushticës midis Iranit dhe Omanit.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha të martën se synon të sigurojë trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit me Marinën Amerikane nëse është e nevojshme.
Çmimi i naftës bruto, së bashku me kursin e këmbimit të dollarit, është faktori më i rëndësishëm që ndikon në ndryshimet e çmimeve të karburantit.
Gjermania furnizohet me naftë bruto nga rreth 30 vende. Furnizuesit kryesorë janë Norvegjia, SHBA-ja, Libia, Kazakistani dhe Mbretëria e Bashkuar.
Çmimi i benzinës së llojit E10 gjithashtu u rrit ndjeshëm, duke kushtuar mesatarisht 1.995 euro për litër në kulmin e mëngjesit në të gjithë Gjermaninë.
Çmimet e naftës dhe benzinës janë zakonisht më të larta në mëngjes dhe mund të bien deri në 10 cent deri në mbrëmje.Çmimi mesatar ditor i naftës kaloi për herë të fundit shifrën prej 2 euro në shtator të vitit 2022. /Telegrafi/