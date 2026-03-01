“Si gjatë COVID-19”, banorët përshkruajnë heshtjen e pazakontë në Dubai pas sulmeve iraniane
Dubai është bërë pothuajse i panjohshëm.
Në një fundjavë dimërore – sezoni kulmor turistik – plazhet, qendrat tregtare dhe restaurantet normalisht do të ishin plot.
Në vend të kësaj, autostradat ishin kryesisht bosh dhe qielli ishte i pastër nga fluksi i vazhdueshëm i aeroplanëve që mbërrinin dhe niseshin.
Dubai Marine, normalisht e mbushur me jahte dhe festa në anije, rrinte në mënyrë të pazakontë e palëvizshme.
Për shumë banorë, kjo ndihej si një rikthim në izolimin e shkaktuar nga Covid-19 gjashtë vjet më parë, kur një nga qendrat më të ngarkuara në botë u shua papritur.
Shkollat në qytet janë zhvendosur përsëri në internet dhe familjet po qëndrojnë brenda.
“Ndjejmë sikur janë ditët e Covid-it. Qetësi, me diell, zogj që cicërojnë dhe asnjë zhurmë trafiku apo aeroplanësh që fluturojnë”, tha Paul Devitt i CNN.
Disa banorë bënë udhëtime të shpejta në supermarkete për t’u furnizuar me ushqime.
Aplikacionet e shpërndarjes së ushqimeve raportuan vonesa ndërsa kërkesa u rrit. Në lagjet që zakonisht janë të mbushura me njerëz deri në mbrëmje, rrugët ishin bosh.
Me hapësirën ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe të mbyllur, disa njerëz udhëtuan me veturë drejt pjesëve më të qeta të vendit.
Në Hatta, pranë kufirit me Omanin, të paktën një hotel e shndërroi një sallë konferencash në një strehë të improvizuar për turistët që kishin dalë nga hoteli, por nuk mund të fluturonin për në shtëpi.
Disa mysafirë të sapoardhur thanë se po i largonin familjet e tyre nga pjesë të Dubait që ishin sulmuar.
Të tjerë kaluan në Oman me rrugë tokësore, të paktën fillimisht i vetmi vend në rajon i paprekur nga sulmet iraniane të së shtunës.
Megjithatë, autoritetet e Omanit thanë se dy dronë kishin synuar një port atje.
Dubai, një qytet që krenohet me sigurinë dhe stabilitetin, nuk ka strehimore publike kundër bombave.
Shumë banorë në vend të kësaj e kaluan natën e së shtunës në garazhe nëntokësore.
Prindërit i mbrojtën fëmijët e shqetësuar nga realiteti i shpërthimeve sipër kokës. /Telegrafi/