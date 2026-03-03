Ministria e Jashtme e Iranit refuzon bisedimet, thotë se po lufton "djallin"
Ministria e Jashtme e Iranit thotë se qeveria është e përqendruar në "mbrojtje" pas përpjekjeve për negociata.
"Turp i përjetshëm do të mbetet mbi ata që pretenduan se ndiqnin diplomacinë, por, përballë logjikës së Iranit, u përkulën dhe iu drejtuan opsionit ushtarak", tha zëdhënësi Esmaeil Baghaei, transmeton Telegrafi.
Lidhur me përshkallëzimin e tensioneve me fqinjët rajonalë duke sulmuar infrastrukturën e tyre energjetike, ai vetëm theksoi se Teherani e konsideron veten "të përkushtuar ndaj parimeve humanitare".
"Regjimi sionist nuk përmbahet nga asnjë akt keqdashës. U kërkoj miqve të mi arabë të reflektojnë me kujdes. Regjimi nuk heziton të zgjerojë fushën e luftës, të njollosë reputacionin e Iranit dhe të kryejë krime në vende të tjera", shtoi ai.
Baghaei tha gjithashtu se "Irani është aktualisht e vetmja forcë e mbetur që qëndron kundër së keqes", duke u dukur gjithashtu se i referohet SHBA-së si "djalli". /Telegrafi/