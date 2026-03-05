Meloni: Italia nuk do të hyjë në luftë
Italia do të vazhdojë të respektojë marrëveshjet ekzistuese dypalëshe që rregullojnë përdorimin e bazave ushtarake amerikane në territorin e saj, ka deklaruar kryeministrja Giorgia Meloni.
Meloni theksoi se Italia nuk ka marrë asnjë kërkesë për të përdorur bazat për veprime ushtarake kundër Iranit.
“Sot nuk kemi një kërkesë të tillë dhe dua të them se nuk jemi në luftë dhe nuk duam të hyjmë në një luftë”, tha ajo.
Ndër tjera, ajo theksoi se Italia do të ndiqte kushtet e marrëveshjeve dypalëshe afatgjata me SHBA-në, që datojnë që nga viti 1954, të cilat lejojnë përdorimin e bazave për operacione të caktuara logjistike dhe jo-luftarake.
“Këto janë autorizime teknike kur flasim qartë për logjistikën dhe të ashtuquajturat operacione jo-kinetike – thënë thjesht, operacione që nuk përfshijnë bombardime”, tha ajo.
Nëse do të bëhej një kërkesë më e gjerë, siç është përdorimi i bazave italiane për operacione luftarake, sipas Melonit, qeveria do ta vlerësonte situatën së bashku me parlamentin.
Kryeministrja paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e përshkallëzimit në rajon, duke thënë se ishte e shqetësuar për luftën dhe reagimin e Iranit.
Ajo tha se situata përbënte “një rrezik përshkallëzimi që mund të kishte pasoja të paparashikueshme”, duke shtuar se ishte e shqetësuar për ndikimin e mundshëm në Itali.
Ndryshe, Italia, së bashku me Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Gjermaninë, po shqyrton dërgimin e mbështetjes mbrojtëse për vendet në rajonin e Gjirit.
Meloni tha se masa kishte për qëllim mbrojtjen e dhjetëra mijëra qytetarëve italianë në zonë dhe rreth 2,000 trupave italiane të stacionuara atje. Ajo gjithashtu e përshkroi Gjirin si jetik për furnizimet me energji.
Kryeministri paralajmëroi gjithashtu për pasojat e mundshme ekonomike nga kriza, duke thënë se qeveria do të veprojë për të parandaluar spekulimet që do të rrisin çmimet e energjisë dhe ushqimeve.
Ajo shtoi se autoritetet po monitoronin çmimet e gazit dhe se kompanitë që zbulohen se po shfrytëzojnë situatën mund të përballen me taksa më të larta. /Telegrafi/