Amerika ngrit bombarduesit B-2 për sulme të reja ndaj Iranit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka deklaruar bombarduesit e fshehtë B-2 kryen një mision që synonte kapacitetet iraniane si pjesë e një operacioni të vazhdueshëm që filloi në fund të muajit të kaluar.
“Bombarduesit e fshehtë B-2 ngrihen për të kryer një mision gjatë Operacionit Epic Fury, duke përdorur zjarr me rreze të gjatë jo vetëm për të eliminuar kërcënimin nga regjimi iranian sot, por edhe për të eliminuar aftësinë e tyre për t'u rindërtuar në të ardhmen”, tha CENTCOM, duke ndarë pamje të bombarduesve.
Më parë, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se të gjitha sistemet e mbrojtjes së Iranit do të shkatërrohen "së shpejti dhe shumë shpejt".
“Sot do të jetë përsëri volumi më i lartë i sulmeve që Amerika ka kryer mbi qiellin e Iranit dhe Teheranit”, deklaroi Hegseth.
“Numri i fluturimeve dhe numri i pulsimeve të bombarduesve, më i larti deri më tani, po rritet dhe vetëm po rritet. Dhe sasia ka një cilësi më vete ndërsa vazhdojmë ta rrisim”, u tha Hegseth gazetarëve së bashku me gjeneralin Dan Caine, kryetar të Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë.
B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future.
March 13, 2026
Izraeli dhe SHBA-të nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani rreth 1,300 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Teherani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që kanë në qendër të tyre asetet ushtarake amerikane, duke rezultuar në viktima dhe dëme në infrastrukturën civile. /Telegrafi/