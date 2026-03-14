Më shumë marinsa dhe anije luftarake amerikane po zhvendosen në Lindjen e Mesme
Më shumë marinsa dhe anije luftarake amerikane po vendosen në Lindjen e Mesme, konfirmuan dy zyrtarë për CBS News.
Zyrtarët thanë se përforcimet do të vinin nga një grup i gatshëm për anije dhe njësia ekspedituese e Marinës, me një zyrtar që shtoi se grupi do të udhëhiqej nga anija sulmuese USS Tripoli me bazë në Japoni.
Njësia e kryesuar nga USS Tripoli zakonisht përbëhet nga rreth 5,000 marinarë dhe marinsë të shpërndarë në disa anije luftarake.
Zhvillimi vjen ndërsa presidenti Donald Trump tha se forcat amerikane kishin “shkatërruar plotësisht” infrastrukturën ushtarake iraniane në ishullin Kharg në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kritike për transportin global të naftës.
Sulmet hakmarrëse iraniane që synojnë Izraelin dhe bazat ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme kanë ndërprerë nyjet kryesore të udhëtimit ajror ndërkombëtar dhe kanë shkaktuar rritjen e çmimit të naftës.
I pyetur se kur Marina Amerikane do të fillonte shoqërimin e tankerëve përmes Ngushticës së Hormuzit, Trump u tha gazetarëve të premten: “Do të ndodhë së shpejti”.
Gjithashtu raportohet se kërkesa për përforcime është bërë nga Komanda Qendrore e SHBA-së, pjesa e ushtrisë amerikane përgjegjëse për Lindjen e Mesme, dhe është miratuar nga Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth.
SHBA-të po zhvendosin gjithashtu pjesë të një sistemi mbrojtës nga raketat të instaluar në Korenë e Jugut në Lindjen e Mesme, sipas zyrtarëve të cituar nga Washington Post.
Trump më parë tha se Irani do të goditej “shumë rëndë” gjatë javës së ardhshme, duke shtuar se lufta me Iranin do të mbaronte “kur ta ndiej”. /Telegrafi/