Videot virale mbi konfliktin në Iran, shumë prej tyre të manipuluara
Ndërsa kriza në Lindjen e Mesme përshkallëzohet, rrjetet sociale janë përmbytur me një sasi të paparë videosh dhe imazhesh mashtruese që pretendojnë se tregojnë sulme dhe veprime ushtarake si në Izrael ashtu edhe në Iran.
Por shumë nga klipet online nuk e tregojnë fare luftën.
Disa janë pamje të nxjerra jashtë kontekstit nga vende të tjera, ndërsa të tjera, të shikuara nga miliona njerëz, vijnë nga videolojëra ose janë gjeneruar tërësisht me Al.
Ja tre video virale që kanë fituar qindra mijëra shikime, por nuk tregojnë atë që pretendojnë.
Sulm në Tel Aviv apo festime në futbollin algjerian?
Një video e shpërndarë gjerësisht në X pretendon se tregon raketat iraniane që godasin qendrën e Tel Avivit.
Është parë nga më shumë se 4 milionë njerëz, por nuk e përshkruan Tel Avivin. Në fakt, është një video nga Algjeria që është hedhur poshtë disa herë në të kaluarën.
Videoja në fakt tregon tifozët e futbollit që festojnë fitoren e një klubi algjerian të quajtur CR Belouizdad, jo raketat që godasin Izraelin.
Euronews e ka gjelokuar këtë pamje filmike në Sheshin Al Mokrani në Algjer. Klubi i ka festuar fitoret e tij në të kaluarën me fishekzjarre të ngjashme.
- YouTube www.youtube.com
The Cube, ekipi i verifikimit të fakteve i Euronews, e demantoi të njëjtën video në vitin 2023, kur pretendonte se tregonte një sulm izraelit në Gaza.
'Sulm amerikan ndaj Iranit'? Jo, ky është një filmim nga një videolojë
Një tjetër klip që qarkullon pretendon të tregojë një sulm ushtarak amerikan ndaj Iranit.
Një nga versionet origjinale të këtij klipi është parë më shumë se 5 milionë herë, me një mbishkrim në kinezisht ku shkruhej "SHBA-të kanë lëshuar aeroplanët e tyre të fuqishëm luftarakë F-15 në sulmin ajror më të madh në historinë moderne".
Por këto janë në të vërtetë simulime të një SU-57 të Forcave Ajrore Ruse në Arma 3, një lojë video simulimi ushtarak që përdor një stil fotorealist.
Megjithatë, miliona e kanë parë klipin së bashku me pamje të tjera të videolojërave të maskuara si video të ligjshme nga lufta.
Një klip i parë nga The Cube në X grumbulloi më shumë se 7 milionë shikime, duke pretenduar se tregonte "një aeroplan iranian kundrejt një anijeje amerikane".
U nda dhe më pas u fshi nga Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott. Në fund rezultoi të ishte një klip nga loja simuluese War Thunder.
'Sulmet në Tel Aviv' janë të gjeneruara nga Al
Një klip është shpërndarë gjerësisht në X, TikTok, Instagram, Youtube dhe Douyin, versionin kinez të TikTok.
Pretendohet se tregon qendrën e Tel Avivit duke u goditur nga raketat balistike iraniane, duke shkatërruar ndërtesa banimi.
Megjithatë, videoja është gjeneruar nga Al. Çatitë e disa ndërtesave janë të çuditshme, tymi i paraqitur në klip ka një nuancë të panatyrshme portokalli dhe nuk dëgjohen sirena në sfond.
Grok dështon të verifikojë postimet ndërsa X nis një operacion të ashpër
Një pjesë e arsyes pse kaq shumë video të rreme dhe mashtruese kanë qarkulluar gjerësisht, ku shumë prej tyre besojnë se përmbajtja e tyre është e vërtetë, është për shkak të chatbot-eve të Al.
Shumë përdorues iu drejtuan chatbot-it të xAI, Grok, për të verifikuar videon e supozuar nga Tel Avivi, ndërsa ajo qarkullonte në X.
Megjithatë, Grok nuk u tha përdoruesve se ishte gjeneruar nga Al dhe shpesh e mohoi këtë, pavarësisht provave të përsëritura nga ekspertë dhe verifikues faktesh në internet se ky ishte rasti.
Në një rast, Grok iu përgjigj një përdoruesi duke thënë: "Jo, kjo nuk është Al, është një foto e vërtetë nga sulmet e sotme me raketa balistike iraniane në Izraelin qendror", përpara se të citonte gabimisht Reuters, CNN dhe Euronews si burime.
Drejtuesja e produktit të X, Nikita Bier, njoftoi se platforma do të marrë masa të ashpra kundër videove të gjeneruara nga Al ndërsa lufta vazhdon.
Ai shtoi se X do të identifikonte përmbajtjen e gjeneruar nga Al në lidhje me luftën përmes mjetit të tij të shënimeve të komunitetit, megjithëse ekspertët e verifikimit kanë vënë në pikëpyetje efektivitetin e shënimeve të komunitetit duke pasur parasysh shkallën e përmbajtjes.
Bier tha se platforma kishte identifikuar një llogari që paraqitej si një gazetar i Gazës që postonte video të rreme të sulmeve ajrore që godisnin Tel Avivin, si dhe një përdorues në Pakistan që përdorte një rrjet llogarish për të përhapur video të luftës të gjeneruara nga Al.
Sipas Bier, përdoruesi hyri në 31 llogari përpara se të ndryshonte emrat e përdoruesit për të përhapur pamjet e rreme.
Ndryshe, përdoruesit mund të motivohen të përhapin imazhe të rreme dhe mashtruese për stimuj financiarë.
Në një konflikt aktiv si ky, imazhet e rreme mund të përdoren gjithashtu për të pretenduar se njëra palë po fiton një avantazh konkurrues dhe për të shtrembëruar hapësirën e informacionit. /Telegrafi/