Çfarë roli luan baza amerikane në Ramstein të Gjermanisë në luftën me Iranin?
Gjermania po i lejon Shtetet e Bashkuara të përdorin Bazën Ajrore Ramstein për të koordinuar sulmet me dronë dhe raketa kundër Iranit, duke tërhequr kritika nga politikanët e opozitës të cilët paralajmërojnë se objekti mund të bëhet një objektiv për hakmarrje, ndërsa autoritetet thonë se gjithçka është sipas rregullave.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vlerësoi kancelarin gjerman Friedrich Merz në Shtëpinë e Bardhë për lejimin e forcave amerikane të veprojnë nga territori gjerman, ndryshe nga vendet e tjera evropiane.
"Ne e vlerësojmë këtë, dhe ata thjesht ofrojnë një mjedis të këndshëm", tha Trump. "Ne nuk po u kërkojmë atyre të dërgojnë trupa ose diçka të tillë".
Baza Ajrore Ramstein në Rheinland-Pfalz shërben si qendër kontrolli për operacionet amerikane në Lindjen e Mesme.
Lidhjet e të dhënave dhe ndërlidhësit satelitorë për operacionet me dronë kalojnë përmes objektit sepse kontrolli i drejtpërdrejtë nga Shtetet e Bashkuara do të ishte shumë i ngadaltë.
Qeveria gjermane thotë se përdorimi i Ramstein është në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Një vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale në korrik 2025 zbuloi se Gjermania nuk është ligjërisht përgjegjëse për misionet me dronë të kryera nga baza, edhe kur ato rezultojnë në viktima civile, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i qeverisë Stefan Kornelius konfirmoi se përdorimi i Ramstein është "në përputhje me të drejtën ndërkombëtare".
Sipas Gjykatës Kushtetuese Gjermane, Berlini nuk është ligjërisht përgjegjës për misionet me dronë të kryera nga Ramstein, bazuar në vendimin pas një padie nga dy qytetarë jemenas, të afërmit e të cilëve vdiqën në një sulm amerikan me dronë në vitin 2012.
Ata argumentuan se Gjermania duhej të ndërhynte sepse ekziston një stacion satelitor në bazën ajrore që transmeton të dhëna për kontrollin e dronëve.
Gjykata vendosi, në parim, se Gjermania mund të ketë detyrën të mbrojë të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare - madje edhe në rastet që përfshijnë ngjarje jashtë vendit, por se detyra nuk shtrihet në situata në të cilat ajo nuk merr pjesë drejtpërdrejt.
Pavarësisht kritikave për sulmet amerikane me dronë në të kaluarën, nga kjo nuk mund të nxirret asnjë provë për shkelje sistematike të së drejtës ndërkombëtare ose të drejtës për jetë.
A do ta bëjë Ramstein, Gjermaninë një shënjestër?
Deputetja e Partisë së Majtë, Lea Reisner, bëri thirrje për mbylljen e Ramstein, duke paralajmëruar se qeveria po "na tërheq në një luftë të dënueshme moralisht dhe ligjërisht", duke sugjeruar se baza mund të jetë një objektiv legjitim për Iranin.
Por sipas të dhënave të disponueshme për Euronews, raketat e Iranit nuk mund të arrijnë Gjermaninë, ndërsa një raketë do të duhej të fluturonte pa u vënë re mbi disa shtete anëtare të NATO-s për të arritur në Ramstein.
Raketat balistike të vendit kanë një rreze maksimale prej 3,000 kilometrash, ndërsa baza ndodhet më shumë se 4,200 kilometra larg Iranit.
Ndërsa raketat balistike me rreze të gjatë veprimi me një rreze veprimi prej mbi 3,000 kilometrash janë aktualisht në një fazë të avancuar zhvillimi, sipas raporteve të shumta, Euronews nuk ka qenë në gjendje ta verifikojë në mënyrë të pavarur këtë informacion.
Për më tepër, si SHBA-të ashtu edhe Izraeli pretendojnë se kanë penguar rëndë aftësitë sulmuese të Iranit në sulme që nga e shtuna e kaluar.
Izraeli thotë se ka shkatërruar më shumë se 300 lëshues raketash mobile iraniane që nga fillimi i operacioneve. Irani qëlloi 600 deri në 700 raketa në ditët e para të luftës, por sulmet e fundit kanë qenë më të vogla dhe më pak të koordinuara, sipas një raporti të CEPA-s që përmend dëme në sistemet e lëshimit dhe qendrat e komandës.
A është Ramstein “territor” gjerman apo amerikan?
Baza Ajrore Ramstein ndodhet në Rheinland-Pfalz, rreth 10 kilometra nga Kaiserslautern.
Është baza më e madhe e Forcave Ajrore Amerikane jashtë SHBA-së, selia e Forcave Ajrore Amerikane për Evropën dhe Afrikën, dhe një vendndodhje qendrore e NATO-s për planifikimin dhe kryerjen e operacioneve ajrore.
Edhe pse baza ndodhet në territorin gjerman dhe vendi i përket Republikës Federale të Gjermanisë, rregullore të veçanta ligjore zbatohen për ushtarët amerikanë.
Sipas Marrëveshjes së Statusit të Forcave të NATO-s, Uashingtoni ka juridiksion penal mbi shumë vepra penale të kryera në këtë vend.
Stacioni i trupave amerikane në Gjermani bazohet në marrëveshjet e NATO-s dhe urdhrin e politikës së sigurisë sipas Traktatit 2+4, i cili i garanton Gjermanisë sovranitetin e saj të plotë.
Teorikisht, Berlini mund të anulojë marrëveshjen e vendosjes - por politikisht kjo do të kishte pasoja të gjera për NATO-n dhe marrëdhëniet me Uashingtonin.
Qeveria gjermane, ashtu si vendet e tjera, mund të ndalojë SHBA-në të përdorë Ramstein. Kjo do të thoshte se operacione të tilla si sulmet me dronë nuk mund të kryheshin aq lehtë.
Gjermania do t'i bashkohet vendosjes së aseteve detare në Mesdhe?
Megjithatë, Gjermania po shqyrtonte dërgimin e një anijeje luftarake në Mesdheun lindor pas sulmit iranian me dronë në një bazë britanike në Qipro.
Fregata North Rhine-Westphalia ndaloi në Qipro fundjavën e kaluar në rrugën për në Liban.
Por ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, tha se Gjermania nuk do t'i bashkohej luftës.
"Jemi të këshilluar mirë të mos lejojmë veten të shtyhemi drejt një përshkallëzimi këtu", tha ai në një stërvitje në Berlin. "Ne nuk do të marrim pjesë në këtë luftë - më së shumti në aspektin e mbrojtjes ose materialit".
Sidoqoftë, Bundeswehr po mban aeroplanët e evakuimit në gatishmëri për misione të mundshme shpëtimi të qytetarëve dhe diplomatëve gjermanë.
Ndërkohë, Greqia ka vendosur tashmë katër aeroplanë luftarakë F-16 dhe dy fregata në përputhje me doktrinën e mbrojtjes greko-qipriote.
Spanja ka njoftuar gjithashtu se do të dërgojë fregatën e saj Cristóbal Colón në Mesdheun lindor, ku do t'i bashkohet pranisë evropiane të përqendruar rreth aeroplanmbajtëses franceze Charles de Gaulle. /Telegrafi/