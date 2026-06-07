Më shumë se një milion njerëz e presin Papën në Madrid: Zoti është me të varfërit dhe të braktisurit
Mbi një milion njerëz mbushën rrugët pranë njërit prej shesheve kryesore të Madridit për t'u bashkuar me Papa Leon për një Meshë në natyrë, e cila ka të ngjarë të jetë ngjarja më e madhe e vizitës së tij njëjavore në Spanjë , ku Papa tha se Zoti qëndron me të varfrit dhe të braktisurit e shoqërisë.
Turma njerëzish shtynë përgjatë barrierave pranë Sheshit të rëndësishëm Cibeles, duke valëvitur flamuj dhe duke bërtitur "Rroftë Papa", ndërsa Leo mbërriti me veturën e tij të bardhë për eventin.
Disa hodhën petale lulesh ndërsa ai mbërriti në shesh.
Rreth 1.2 milion njerëz ishin në shesh dhe në rrugët përreth tij, thanë Vatikani dhe organizatorët vendas.
Papa deklaroi se Madridi do të “mbetet një qytet mikpritës dhe gjithëpërfshirës, ku jeta shoqërore frymëzohet nga vlerat e vërteta njerëzore”.
Leo e filloi udhëtimin e tij të shtunën me takime me emigrantë dhe të pastrehë, si dhe me një protestë me rreth 600,000 të rinj në Madrid.
Vizita e tij nga 6 deri më 12 qershor përfshin gjithashtu ndalesa në Barcelonë dhe Ishujt Kanarie, ku ai do të takohet me emigrantë që kanë rrezikuar jetën e tyre duke kaluar atje nga Afrika Perëndimore.
Ai tha se shpresonte që vizita e tij, e para në një vend të BE-së jashtë Italisë, do të vendoste një shembull për botën në lidhje me respektin për "çdo qenie njerëzore". /Telegrafi/