Mijëra njerëz bashkohen në Mexico City për një rekord botëror unik para Kupës së Botës
Mijëra njerëz u mblodhën në Mexico City për të thyer një rekord botëror Guinness për "valën më të madhe njerëzore në botë", disa ditë para fillimit të Kupës së Botës FIFA 2026.
Pamjet treguan pjesëmarrësit duke ngritur krahët, ndërsa "vala e tyre" shtrihej për gati një kilometër nëpër kryeqytet.
Shumë pjesëmarrës mbanin veshur fanella futbolli dhe valëvitnin flamuj meksikanë, ndërsa entuziazmi rritet përpara Kupës së Botës FIFA 2026, e cila fillon vetëm pas pak ditësh.
Në aktivitet morën pjesë gjithashtu valltarë dhe interpretues tradicionalë të veshur me temën e Kupës së Botës, duke kombinuar ethet e futbollit me kulturën meksikane në një festë plot ngjyra. /Telegrafi/
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