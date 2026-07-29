Britaniku hëngri 15 shkopinj peshku në një minutë, thyen rekordin botëror
Një burrë britanik përdori ushqimin e preferuar të fëmijëve të tij për të thyer një rekord botëror Guinness, kur hëngri 15 shkopinj peshku në një minutë.
Nathan Davies, 32 vjeç, kohët e fundit fitoi më shumë se 130,000 dollarë në shfaqjen televizive të lojërave The 1% Club, dhe i tha prezantuesit Lee Mack se qëllimi i tij tjetër në agjendën e tij ishte të thyente një rekord botëror Guinness, transmeton Telegrafi.
"Vendosa që shkopinjtë e peshkut ishin të arritshëm duke pasur parasysh se kam disa rekorde më pak formale të ngrënies, kështu që është në rrugën time", tha Davies për Guinness World Records.
Ai arriti të hante 15 shkopinj peshku në kohën e caktuar, duke fituar titullin për më shumë shkopinj peshku të ngrënë në një minutë.
"Pak i çuditshëm, shumë krenar që kam një rekord botëror, por më pak krenar kur bëhet fjalë për shkopinjtë e peshkut," tha ai.
"Mendoj se mund të kisha bërë më shumë nëse do t'i kisha lënë të ftoheshin më gjatë, por jam thjesht i lumtur që kam rekordin", shtoi ai. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com