75-vjeçari fiton 358 mijë dollarë në lotari gjatë vizitës në Michigan, tani do të zhvendoset atje
Një 75-vjeçar nga Florida ka fituar një çmim prej 358,104 dollarësh në lotari gjatë një vizite në Michigan dhe tashmë ka vendosur ta përdorë një pjesë të parave për të ndryshuar jetën e tij dhe për t’u zhvendosur në këtë shtet.
Burri, identiteti i të cilit nuk është bërë publik, ishte në Michigan së bashku me bashkëshorten e tij për të vizituar familjarët, transmeton Telegrafi.
Gjatë qëndrimit, ai bleu një biletë të lojës Fantasy 5 në një pikë karburanti Wesco në Colby Road, në Whitehall, rreth 32 kilometra në veriperëndim të Muskegonit.
Fituesi tregoi se ai dhe bashkëshortja e tij udhëtojnë shpesh drejt Michiganit për shkak të familjes dhe se gjatë vizitave në këtë shtet ai zakonisht rifillon të luajë të njëjtat numra në Fantasy 5.
“Unë dhe gruaja ime vijmë shpesh në Michigan, sepse familja jonë është këtu. Sa herë që jemi këtu, rifilloj të luaj numrat e mi në Fantasy 5”, tha 75-vjeçari për Lotarinë e Michiganit.
Bileta fituese, e blerë për shortin e 24 qershorit, kishte kombinimin 03-12-17-23-27.
Pas hedhjes së shortit, burri kontrolloi biletën përmes aplikacionit të Lotarisë së Michiganit. Kur pa shumën e çmimit, fillimisht nuk mund ta besonte se kishte fituar.
“Pasi u hodh shorti atë mbrëmje, e kontrollova biletën duke e skanuar në aplikacionin e Lotarisë së Michiganit. Kur pashë sa kisha fituar, i thirra gruas: ‘Sapo fituam lotarinë!’ dhe të dy filluam të qanim”, rrëfeu ai.
Emocioni ishte aq i madh sa çifti nuk arriti të flinte gjatë gjithë natës.
“Qëndruam zgjuar pjesën tjetër të natës, sepse ishim të dy shumë të emocionuar për të fjetur”, tregoi fituesi.
Por përveç gëzimit të madh, çmimi duket se ka ndryshuar edhe planet e çiftit për të ardhmen. 75-vjeçari tha se synon të përdorë paratë e fituara për t’u zhvendosur nga Florida në Michigan, duke iu afruar familjarëve që jetojnë atje.
Një vizitë familjare, një biletë lotarie dhe disa numra të luajtur prej kohësh duket se kanë mjaftuar për të ndryshuar rrënjësisht planet e çiftit për jetën e tyre të ardhshme. /Telegrafi/