Tmerr gjatë udhëtimit, gjarpri del nga kapaku i veturës
Një grua nga Tennessee ka përjetuar një moment të pazakontë gjatë një udhëtimi me makinë, kur një gjarpër i madh doli nga poshtë kapakut të automjetit dhe u shfaq mbi të.
Analissa Hensley ishte në makinë me familjen e saj në Lebanon, kur bashkëshorti i saj vuri re gjarprin.
Hensley arriti ta filmonte momentin, ndërsa vlerësoi se gjarpri ishte rreth 1.5 metra i gjatë.
Familja tentoi të ndalonte në anë të rrugës për ta larguar gjarprin, por ai u hodh nga makina para se automjeti të ndalonte plotësisht.
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