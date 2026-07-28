Gruaja nga Karolina e Veriut fiton 100,000 dollarë nga bileta e saj e parë e lotarisë
Një grua nga Karolina e Veriut bleu një biletë gërvishtëse lotarie për herë të parë në jetën e saj dhe fitoi një çmim të madh prej 100,000 dollarësh.
Banore e Gastonias, Kahla Jeffries, u tha zyrtarëve të lotarisë së Karolinës së Veriut se ndaloi për benzinë në dyqanin ushqimor Will's në Hickory Grove Road në Gastonia dhe vendosi të blinte një biletë gërvishtëse lotarie për herë të parë.
"Kjo biletë më tërhoqi vëmendjen", tha Jeffries, transmeton Telegrafi.
Bileta, një lojë Cash Payday prej 100,000 dollarësh, doli të ishte një fituese prej 100,000 dollarësh.
"Nuk mendoja se po e shikoja mirë", tha Jeffries.
Jeffries tha se paratë e çmimit të saj do të shkojnë për një makinë të re dhe për kursime për shkollën. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate