Labubu shndërrohet në ëmbëlsirë – Pop Mart hap furrën e parë ndërkombëtare në Singapor
Pop Mart, kompania kineze e njohur për lodrat koleksionuese Labubu, ka hapur në Singapor furrën e saj të parë jashtë Kinës, duke i kthyer personazhet më të njohura në ëmbëlsira dhe pije me pamje tridimensionale.
Lokali dykatësh ndodhet pranë Universal Studios Singapore dhe ofron 45 produkte të frymëzuara nga figurat e kompanisë. Në meny përfshihen akullore Labubu me susam të zi, ëmbëlsira me personazhin Molly dhe produkte të tjera që kushtojnë nga 5 deri në 32 dollarë të Singaporit, transmeton Telegrafi.
Furra në Singapor është hapi i parë i një zgjerimi më të madh. Drejtuesit e Pop Mart thanë se po shqyrtojnë hapjen e pikave të ngjashme në Tajlandë, Indonezi dhe Malajzi, ndërsa në të ardhmen synohen edhe Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Kompania duhet të përshtatë furnizimin dhe prodhimin me tregjet lokale para se të zgjerohet më tej.
Koncepti u testua fillimisht në Kinë përmes më shumë se 30 pikave të përkohshme me ëmbëlsira, ndërsa furra e parë e përhershme u hap në qytetin Qinhuangdao në prill. Sipas Pop Mart, ideja është që personazhet të mos përdoren vetëm si zbukurim mbi torta, por të rikrijohen plotësisht si produkte ushqimore.
Lëvizja është pjesë e përpjekjes së kompanisë për ta shndërruar popullaritetin viral të Labubu në një markë afatgjatë argëtimi. Pop Mart ka njoftuar gjithashtu një projekt filmi me Sony Pictures dhe ka zgjeruar parkun e vet tematik në Pekin, duke ndjekur një model më të gjerë të ngjashëm me kompanitë globale të personazheve.