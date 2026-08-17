Koleget dhe një mentalist ndihmojnë burrin nga Idaho të thyejë rekordin botëror për palosjen e bluzave
Një thyes i vazhdueshëm i rekordeve botërore Guinness rekrutoi 10 kolegë dhe një interpretues mentalist nga Las Vegasi për të ndihmuar në fitimin e një titulli për palosjen e bluzave si ekip.
David Rush, i cili mban më shumë se 200 tituj të njëkohshëm të Rekordeve Botërore Guinness, u përpoq të thyente rekordin për kohën më të shpejtë në palosjen e 12 bluzave në një ekip stafetash prej 12 personash gjatë një udhëtimi të korporatës për ndërtimin e ekipit në Las Vegas.
Rush rekrutoi 10 kolegë dhe John Rotellini, një mentalist nga Las Vegasi të cilit iu mbajt një fjalim kryesor ditën e mëparshme, si ekipin e tij, transmeton Telegrafi.
"Rekordi ekzistues ishte dy minuta e 24 sekonda. Për ta thyer atë, na duheshin duar të shpejta dhe një vrapim i pastër sepse një palosje e ngathët, një hap i hershëm ose një prekje e gabuar mund të shkatërronte (dhe e bëri) vrapime të tëra", shkroi Rush në internet.
Rush tha se ekipit i duheshin 10 përpjekje për të përfunduar me një kohë prej 2 minutash e 19.65 sekondash.
"Përpjekjet tona të hershme ishin një praktikë se si të mos vraposh një stafetë", tha Rush.
"Ne duruam skualifikime pas skualifikimesh. Disa shokë skuadre nxituan me shpejtësi në palosjet e tyre, duke lënë drejtkëndësha të rrudhur që nuk përmbushnin standardet strikte të Guinness. Të tjerë u larguan shumë herët, adrenalina e tyre ua mposhti durimin, duke rezultuar në goditje të tmerrshme aty ku shpejtësia jonë ishte e madhe, por një shkelje teknike e bëri të pavlefshëm vrapimin", theksoi për fund. /Telegrafi/
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