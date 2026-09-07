Inxhinierja e informatikës i shndërron qilimat në vepra arti
Inxhinierja 35-vjeçare e informatikës Gizem Aytaç, e cila jeton në Elazig, Turqi, zbukuron muret e shtëpive duke vizatuar në sipërfaqet e qilimave figura historike dhe personalitete të njohura.
Gizemi e cila në fëmijëri u ndikua nga pikturat që vizatonte i ati, me kalimin e kohës e solli pasionin e saj për pikturën në sipërfaqet e qilimave.
Inxhinierja e cila në vend të letrës përdor qilimat si bazë, dërgon me porosi në vende të ndryshme të botës qilimat që i publikon në rrjetet sociale dhe që marrin shumë pëlqime.
Aytaç, e cila punon si inxhiniere në një institucion në Elazig, vazhdon herë pas here punimet e saj artistike edhe në shtëpinë e tezes së saj që jeton në Kayseri.
Ajo tha se babai i saj bënte piktura shumë të bukura, se ishte frymëzuar prej tij gjatë fëmijërisë dhe se veçanërisht vizatonte figura vajzash në fletoret e saj.
Duke treguar se, pasi ishte larguar për një periudhë nga piktura gjatë studimeve në Departamentin e Inxhinierisë së Informatikës në Fakultetin e Inxhinierisë të Universitetit Firat, iu rikthye asaj gjatë periudhës së pandemisë falë punës fleksibile, Aytaç tha se ishte ndikuar shumë nga videot e vizatimit që shihte në rrjetet sociale.
Duke shprehur se ky pasion u rrit gjithnjë e më shumë, ajo tha: “Kur vizatoja, kuptova se harroja të gjitha shqetësimet dhe problemet e mia në botën e jashtme dhe se kaloja një kohë shumë të bukur në botën time imagjinare. Ky ishte një pasion shumë i bukur për mua”.
Aytaç theksoi se vazhdon punën e saj, ndërsa në mbrëmje dhe fundjavë merret me pikturë, se i publikon në rrjetet sociale punimet me laps dhe bojë vaji dhe se veçanërisht punimet e saj me portrete pëlqehen shumë.
Aytaç tha se fillimisht përcakton temën që do të vizatojë, më pas zgjedh qilimin që përshtatet me të, e simulon atë në një mjedis digjital, sheh se si duket tema mbi qilim dhe më pas përgatit skicën e veprës me qymyr ose bojë akrilike, ndërsa në fund e ngjyros me bojë akrilike dhe bojë vaji. /AA/