Test vëzhgimi: Kush mund t’i gjejë të shtatë ndryshimet në këtë plazh?
Një sfidë e thjeshtë në pamje të parë, por që kërkon përqendrim dhe sy të mprehtë, po tërheq vëmendjen e lexuesve.
Dy pamje të njëjta të një plazhi fshehin plot “shtatë ndryshime”, dhe detyra është t’i gjeni të gjitha.
Në pamje mund të duken elementë të zakonshëm të një dite vere. Megjithatë, nëse i shikoni me kujdes, disa detaje nuk përputhen mes dy fotografive.
A mendoni se mund t’i gjeni të shtatë pa ndihmë?
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