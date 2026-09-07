Ky është "mustaqemadhi nga Horasani" i Turqisë, mustaqet e të cilit arrinin deri në 1,5 metra
Haxhi Kirmaç, baba i 5 fëmijëve dhe gjysh i 43 nipërve e mbesave, i cili jeton në rrethin Horasan të Erzurumit në Turqi, vazhdon që nga vitet e rinisë pasionin për mustaqet, të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij.
Haxhi i cili jeton në qendër të rrethit, njihet për mustaqet që i ka rritur që nga vitet e rinisë dhe që në të kaluarën kanë arritur deri në 1,5 metra.
Duke vazhduar pasionin për mustaqet, të trashëguar nga gjyshi te babai dhe nga babai tek ai, Kirmaç vendosi t’i zgjaste edhe më shumë mustaqet pasi në vitet 1980 pa në televizion një konkurs për mustaqet.
Ai vazhdon profesionin e berberit, të cilin e ushtron prej 70 vitesh, në dyqanin që e drejton së bashku me të birin. /AA/
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