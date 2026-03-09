Trump thotë se lufta kundër Iranit është 'gati e përfunduar'
Donald Trump ka thënë se lufta kundër Iranit mund të përfundojë së shpejti, duke i thënë partnerit mediatik amerikan të BBC-së, CBS News: "Mendoj se lufta është gati e përfunduar, pothuajse tërësisht".
Ai thotë se SHBA-të janë "shumë përpara afatit", duke shtuar se Irani "nuk ka marinë, as komunikime, as forcë ajrore" dhe pretendon se raketat e tyre janë "të shpërndara në një shkallë të caktuar", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ndërsa kur u pyet nëse mendon se lufta mund të përfundojë së shpejti, Trump përgjigjet: "Përfundimi është gjithçka në mendjen time".
Shtëpia e Bardhë ka treguar më parë se lufta, e cila është në ditën e saj të dhjetë, mund të zgjasë për më shumë se një muaj.
Lidhur me udhëheqësin e ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, Trump i tha CBS News: “Nuk kam asnjë mesazh për të”.
Trump ka thënë se ka në mendje dikë për të zëvendësuar Khamenein, por nuk ka dhënë hollësi.
Ai ka theksuar se administrata e tij po “mendon” të marrë nën kontroll Ngushticën e Hormuzit.
Presidenti thuhet se i tha CBS News se Ngushtica e Hormuzit - një nga pikat më kritike të energjisë në botë, që transporton afërsisht një të pestën e dërgesave globale të naftës - është e hapur, por Shtëpia e Bardhë ende po “mendon ta marrë atë nën kontroll”.
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës me Iranin dhe po luhaten rreth 100 dollarë për fuçi. /Telegrafi/