OBSH: 860 milionë njerëz sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt, 1.5 milionë humbin jetën
Më shumë se 860 milionë njerëz sëmuren dhe 1.5 milionë vdesin në mbarë botën çdo vit për shkak të ushqimit, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Në një raport të ri të publikuar përpara Ditës Botërore të Sigurisë Ushqimore më 7 qershor, OBSH-ja vlerëson se miliona njerëz në të gjithë botën vuajnë nga pasoja të rënda shëndetësore si pasojë e ushqimit të kontaminuar ose të trajtuar keq.
“Siguria ushqimore nuk është një çështje abstrakte — ajo prek çdo vakt, çdo familje, çdo ditë”, tha Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtor i Përgjithshëm i OBSH-së.
“Ushqimi i pasigurt ka qenë gjithmonë një shqetësim i madh për shëndetin publik, por deri më tani na mungonte një pamje më e gjerë e kostos së tij marramendëse njerëzore dhe ekonomike”, shtoi ai.
Raporti vlerëson se në vitin 2021, sëmundjet që vijnë nga ushqimi çuan në humbje të produktivitetit prej afërsisht 310 miliardë dollarësh (267 miliardë euro) për shkak të sëmundjeve.
Shumë nga këto sëmundje dhe vdekje, shton organizata, mund të parandalohen përmes përmirësimit të ujit, kanalizimeve dhe higjienës, praktikave të sigurisë ushqimore si pasterizimi dhe aksesit në kujdes shëndetësor për popullatat vulnerabël.
OBSH-ja paralajmëron gjithashtu se ndryshimi i klimës pritet të ketë një ndikim të madh në sigurinë ushqimore.
Ngjarjet ekstreme të motit, rritja e temperaturave të ajrit dhe të ujit dhe ndryshimi i modeleve të reshjeve do të rrisin rreziqet e paraqitura nga sëmundjet ekzistuese dhe ato në zhvillim e sipër që vijnë nga ushqimi.
Më të prekurit janë fëmijët nën pesë vjeç, të cilët përballen me tre herë më shumë rrezik krahasuar me fëmijët më të rritur dhe të rriturit.
Ata përbëjnë 29% të barrës shëndetësore të lidhur me ushqimin e pasigurt dhe 143,000 vdekje vetëm në vitin 2021.
Fëmijët e vegjël janë gjithashtu më të ndjeshëm ndaj ekspozimit ndaj kimikateve përmes ushqimit, të cilat mund të dëmtojnë zhvillimin e trurit dhe të shkaktojnë dëme neurologjike dhe zhvillimore gjatë gjithë jetës.
Raporti thekson gjithashtu pabarazitë e thella brenda sistemeve ushqimore. Ata që jetojnë në komunitete me burime të pakta mbajnë barrën më të madhe shëndetësore, veçanërisht në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.
Rajonet afrikane dhe të Azisë Juglindore së bashku përbëjnë gati tre të katërtat e të gjitha sëmundjeve që vijnë nga ushqimi dhe 60% të vdekjeve në nivel global. /Telegrafi/