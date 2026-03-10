Ministri i Jashtëm gjerman shprehet i kujdesshëm për përfundimin e parakohshëm të luftës në Iran
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul shprehu të martën kujdes në lidhje me perspektivat e një përfundimi të parakohshëm të luftës në Iran.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përqendruara në zvogëlimin e aftësive ushtarake të Iranit, "të cilat përbëjnë një kërcënim për fqinjët e tij dhe gjithashtu për Evropën, në një masë të tillë që ky rrezik të mos ekzistojë më", tha Wadephul në një takim me homologun e tij qipriot Konstantinos Kombos në Nikosia.
"Mendoj se këto sulme do të vazhdojnë derisa të arrihet ky qëllim ose pala iraniane të ketë treguar një gatishmëri serioze për të negociuar", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Komentet erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump të hënën sugjeroi se lufta me Iranin, e cila është shndërruar në një konflikt rajonal, ishte "pothuajse e përfunduar".
Wadephul tha se udhëheqësit evropianë duhet "të pozicionohen shumë shpejt tani në mënyrë që edhe ne të mund të luajmë një rol në këto negociata".
Ministri i Jashtëm gjerman premtoi solidaritet me Qipron në rast të sulmeve të reja të mundshme me raketa ose dronë iranianë, por ai përsëri hodhi poshtë mbështetjen ushtarake.
Nëse lind një situatë sigurie "ku Qiproja ka nevojë për Gjermaninë, Gjermania do të jetë aty", tha ai.
Klauzola e ndihmës së ndërsjellë në Traktatin e BE-së zbatohet dhe Gjermania do të përmbushë detyrimet e saj - por Wadephul vuri në dukje ndarjen e barrës ushtarake brenda BE-së, duke theksuar se fuqi të shumta mesdhetare po mbështesin Qipron.
Gjermania është aktive në Detin Baltik dhe Shtetet Baltike, tha Wadephul.
Qiproja është shteti anëtar i BE-së më i afërt me Lindjen e Mesme. /Telegrafi/