Tranziti i Hormuzit ende shumë i kufizuar ndërsa SHBA-të dhe Irani vazhdojnë negociatat
Sipas shërbimeve të gjurmimit detar, transporti detar përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet shumë i kufizuar, ndërsa SHBA-të dhe Irani vazhdojnë të negociojnë një memorandum që do të lejonte që nafta dhe mallrat e tjera të rifillonin rrjedhën brenda dhe jashtë Gjirit Persik.
Të martën vonë, marina e Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) pretendoi se 25 anije kishin kaluar nëpër ngushticë në 24 orët e mëparshme, duke përfshirë cisterna nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare.
Ajo tha se anijet kishin kaluar "pasi kishin marrë autorizim dhe në koordinim me, dhe nën mbrojtjen e sigurisë së, Marinës së IRGC-së", transmeton Telegrafi.
Shërbimet e gjurmimit të anijeve nuk mundën ta konfirmonin numrin, pjesërisht sepse anijet që kalojnë nëpër ngushticë i fikin gjithmonë transponderët AIS të cilët tregojnë vendndodhjen e tyre.
Megjithatë, burimet e industrisë thonë se dy cisterna dolën nga rruga ujore të martën.
"12 anije kaluan nëpër ngushticë më 26 maj - 7 për në hyrje, 5 për në dalje", tha të martën firma e inteligjencës detare Windward në një shënim të botuar të mërkurën.
"5 nga këto tranzite u errësuan pa transmetim AIS", shtoi ajo.
Një nga anijet që po kalonin tranzitin ishte një cisternë produktesh nafte – Miraan – e cila u sanksionua nga Thesari i SHBA-së në prill, sipas Windward.
“Bllokimi i sinjalit ka qenë veçanërisht i theksuar gjatë javës së fundit”, tha të mërkurën për CNN S&P Global Intelligence.
Tre cisterna të ngarkuara me gaz natyror të lëngshëm kaluan tranzit në Ngushticën e Hormuzit gjatë fundjavës, duke transportuar ngarkesa nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari në destinacione aziatike, sipas analistëve në firmën e inteligjencës tregtare Kpler.
Në këtë sfond të kalimeve shumë të kufizuara, një zyrtar i lartë iranian tha të mërkurën se Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur ende një marrëveshje për zhbllokimin e ngushticës.
“Irani dhe Omani po negociojnë një procedurë të re që anijet të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit”, tha Ali Bagheri, zëvendës sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. /Telegrafi/