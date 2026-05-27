Sipas shërbimeve të gjurmimit detar, transporti detar përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet shumë i kufizuar, ndërsa SHBA-të dhe Irani vazhdojnë të negociojnë një memorandum që do të lejonte që nafta dhe mallrat e tjera të rifillonin rrjedhën brenda dhe jashtë Gjirit Persik.

Të martën vonë, marina e Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) pretendoi se 25 anije kishin kaluar nëpër ngushticë në 24 orët e mëparshme, duke përfshirë cisterna nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare.

Ajo tha se anijet kishin kaluar "pasi kishin marrë autorizim dhe në koordinim me, dhe nën mbrojtjen e sigurisë së, Marinës së IRGC-së", transmeton Telegrafi.

Shërbimet e gjurmimit të anijeve nuk mundën ta konfirmonin numrin, pjesërisht sepse anijet që kalojnë nëpër ngushticë i fikin gjithmonë transponderët AIS të cilët tregojnë vendndodhjen e tyre.

Megjithatë, burimet e industrisë thonë se dy cisterna dolën nga rruga ujore të martën.

Trump do të takojë kabinetin me bisedime për Iranin në një fazë vendimtare

"12 anije kaluan nëpër ngushticë më 26 maj - 7 për në hyrje, 5 për në dalje", tha të martën firma e inteligjencës detare Windward në një shënim të botuar të mërkurën.

"5 nga këto tranzite u errësuan pa transmetim AIS", shtoi ajo.

Një nga anijet që po kalonin tranzitin ishte një cisternë produktesh nafte – Miraan – e cila u sanksionua nga Thesari i SHBA-së në prill, sipas Windward.

“Bllokimi i sinjalit ka qenë veçanërisht i theksuar gjatë javës së fundit”, tha të mërkurën për CNN S&P Global Intelligence.

Tre cisterna të ngarkuara me gaz natyror të lëngshëm kaluan tranzit në Ngushticën e Hormuzit gjatë fundjavës, duke transportuar ngarkesa nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari në destinacione aziatike, sipas analistëve në firmën e inteligjencës tregtare Kpler.

Në këtë sfond të kalimeve shumë të kufizuara, një zyrtar i lartë iranian tha të mërkurën se Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur ende një marrëveshje për zhbllokimin e ngushticës.

“Irani dhe Omani po negociojnë një procedurë të re që anijet të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit”, tha Ali Bagheri, zëvendës sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë