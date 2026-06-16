Kalaja e Zveçanit, dëshmi e gjallë nga Dardania deri në Perandorinë Osmane
Emisioni “Krejt Kapak” në Klan Kosova këtë herë ka marrë drejtimin e Zveçanit, duke sjellë një reportazh të veçantë mbi trashëgiminë kulturore dhe historike të kësaj zone.
Episodi i fundit i emisionit i kushtohet Kalasë së Zveçanit, një nga monumentet më domethënëse në territorin e Kosovës, me rrënjë që datojnë që nga periudha dardane e deri në fundin e Perandorisë Osmane.
Kalaja e Zveçanit ofron një pamje mbresëlënëse, nga e cila mund të shihet pothuajse i gjithë rrafshi i Kosovës, si dhe zona të tjera përreth.
Në këtë edicion, “Krejt Kapak” sjell edhe pamje të kalasë, duke i dhënë publikut mundësinë të shohë nga afër hapësirat dhe gjurmët historike që ajo ruan ende sot.
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