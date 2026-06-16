Reagime të forta në Japoni pas postimit të Trumpit ku shfaqet si Naruto"
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shkaktuar kritika në Japoni pasi ndau përmbajtje të gjeneruar nga Al që e përshkruan atë si personazh nga seriale të njohura anime.
Raportohet se mijëra njerëz kanë nënshkruar një peticion online që bën thirrje për veprime më të forta kundër përdorimit të paautorizuar të personazheve japonezë të animeve në përmbajtje politike.
Peticioni argumenton se veprat krijuese të njohura globalisht të Japonisë duhet të trajtohen me më shumë respekt.
Polemika përqendrohet në videot dhe imazhet e gjeneruara nga Al të shpërndara në rrjete sociale që e portretizojnë Trumpin si personazhe nga seriale të famshme si Naruto.
Një video e kohëve të fundit tregoi Trumpin duke u shfaqur si Naruto Uzumaki, heroi i serialit shumë të njohur anime.
Një postim tjetër i mëparshëm thuhet se përfshinte imazhe të lidhura me serialin Yu-Gi-Oh! në përmbajtje që lidhej me veprimet ushtarake amerikane.
Sipas The Times, shumë fansa besojnë se këta personazhe përfaqësojnë vlera të tilla si miqësia dhe guximi.
Kritikët argumentojnë se përdorimi i tyre në kontekste politike ose ushtarake ndryshon kuptimin e synuar nga krijuesit e tyre origjinalë.
Sipas BBC-së, çështja ka shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale japoneze.
Disa përdorues kanë bërë thirrje për ndërhyrje zyrtare, ndërsa të tjerë kanë shprehur shqetësim në lidhje me përdorimin në rritje të Al për të rikrijuar personazhe të mbrojtura me të drejta autoriale pa autorizim. /Telegrafi/