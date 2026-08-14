Nga TikTok te bastet online, sa kohë kalojnë të rinjtë në internet?
Një studim nga Instituti Portugez për Sjelljet dhe Varësitë që Shkaktojnë Varësi (ICAD) ka zbuluar se 18-vjeçarët po kalojnë më shumë kohë në internet, veçanërisht në rrjete sociale.
Gjetjet bazohen në një anketë të të rinjve që marrin pjesë në Ditën Kombëtare të Mbrojtjes 2025.
Shumica e të rinjve (60%) e përdorin internetin mesatarisht katër ose më shumë orë në ditë, me një përdorim intensiv (pesë orë ose më shumë) në rritje krahasuar me vitet e kaluara.
“Në vetvete, ky tregues nuk është domosdoshmërisht një shenjë problemesh, por më tepër e një jete të jetuar si fizikisht ashtu edhe virtualisht, shpesh të ndërthurur, me mënyra të reja sjelljeje, veprimi dhe të qenit”, përfundon studimi.
Rrjetet sociale janë platformat më të përdorura nga të rinjtë, të cilët preferojnë t'i qasen atyre nëpërmjet telefonit të tyre celular. Por shumica e të anketuarve, pothuajse 45%, thonë se kalojnë rreth dy deri në tre orë në platforma të tilla si TikTok, Facebook dhe Instagram. 13% e të rinjve thonë se kalojnë rreth gjashtë ose më shumë orë në rrjete sociale.
Përveç rrjeteve sociale, kërkimet online - për lexim ose studim - lojërat (përfshirë bastet) dhe shikimi i filmave, videove dhe tutorialeve janë arsye të tjera që kontribuojnë në rritjen e kohës që të rinjtë kalojnë në internet.
Ishte gjithashtu e habitshme që në vitin 2025, 99% e të rinjve të anketuar thanë se kishin filluar të përdornin internetin para moshës 16 vjeç dhe 39% thanë se kishin filluar para moshës 10 vjeç.
Kjo është një shifër veçanërisht e rëndësishme, pasi kjo përqindje është rritur, duke treguar se interneti po hyn në jetën e njerëzve në një moshë gjithnjë e më të hershme.
Studimi thekson se kjo rritje është pak më e theksuar tek gratë e reja sesa tek burrat e rinj.
Gratë e reja duket se kalojnë më shumë kohë në rrjete sociale ose duke kërkuar në internet, ndërsa burrat e rinj duket se kalojnë më shumë kohë duke luajtur lojëra.
Në rastin e lojërave të fatit online, niveli i përdorimit midis të rinjve duket gjithashtu i habitshëm: 17% e 18-vjeçarëve (30% e të rinjve meshkuj dhe 5% e të rejave) vendosin baste online.
Problemet që lidhen me përdorimin e internetit
Përdorimi i tepërt i internetit shoqërohet me një sërë problemesh, veçanërisht tek adoleshentët. Prandaj, studimi i ICAD-it nisi të zbulonte nëse mostra e saj kishte përjetuar ndonjë nga këto, të tilla si performancë e dobët në shkollë ose në punë; probleme shëndetësore që kërkojnë kujdes mjekësor; probleme sjelljeje në shtëpi; vështirësi financiare; incidente dhune ose sjelljeje të çrregullt; dhe episode të shqetësimit emocional.
Në përgjithësi, 35% e të rinjve thanë se kishin përjetuar të paktën një nga këto shtatë probleme në 12 muajt para anketës.
Problemi më i përmendur (20%) ishte shqetësimi emocional (mungesa e motivimit, trishtimi, pakënaqësia, vetmia, ankthi), i ndjekur nga performanca më e dobët në shkollë ose në punë (17%).
Ky studim lidhet me një nga çështjet e mëdha që debatohet në hartimin e politikave të BE-së mbi përdorimin e rrjeteve sociale nga të rinjtë dhe fëmijët.
Një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) i publikuar në fillim të vitit të kaluar identifikoi dominimin e botës digjitale në jetën e të rinjve si një nga shkaqet kryesore të vetmisë në mbarë botën.
Koha e tepërt para ekranit është lidhur me nivele më të ulëta të aktivitetit fizik dhe gjumë më të dobët, si dhe me ankth, depresion, stres dhe izolim social.
Planet e Mbretërisë së Bashkuar për të ndaluar adoleshentët të hyjnë në rrjete sociale kanë rindezur një debat që po zhvillohet në të gjithë Evropën.
Vende si Franca, Spanja, Austria, Greqia dhe Danimarka po diskutojnë masa për të kufizuar aksesin e të miturve, mes shqetësimeve që variojnë nga ngacmimi kibernetik dhe dizajni problematik i platformave deri te tragjeditë si vetëvrasja dhe vetëdëmtimi.