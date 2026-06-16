MINTI publikon çmimet e derivateve, nafta 1 cent më lirë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 16 qershor 2026.
Sipas vendimit të Ministrisë, çmimi maksimal i naftës është 1.49 euro për litër, një cent më lirë se të hënën.
Çmimi i benzinës sot është i njëjtë me të hënën, 1.39 për litër, gjersa edhe çmimi i gazit mbetet po i njëjtë, 0.67 për litër.
Këto çmime vlejnë 24 orë dhe hyjnë në fuqi në ora 10:00. /Telegrafi/
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