Tetë të vdekur pas rrëzimit të bombarduesit B-52 në Kaliforni
Tetë persona, përfshirë dy punonjës të Boeing, janë vrarë pasi një bombardues B-52 i Forcave Ajrore Amerikane u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga Baza Ajrore Edwards në Kaliforninë jugore.
Incidenti ndodhi ndërsa aeroplani kishte qenë në një mision provë rutinë.
Përplasja dërgoi një re të madhe tymi të zi në ajër që mund të shihej për kilometra të tëra.
"Sot, Baza Ajrore Edwards përjetoi një tragjedi të tmerrshme dhe humbëm tetë amerikanë të shkëlqyer", tha Koloneli James Hayes, duke i përshkruar ata si një "ekip të përzier ushtarakësh, civilësh qeveritarë dhe kontraktorësh qeveritarë".
Ende nuk është përcaktuar asnjë shkak dhe nuk do të përcaktohet deri pas një sërë hetimesh, të cilat mund të zgjasin deri në 30 ditë.
Hetimet e mëtejshme për analizën e shkakut mund të zgjasin më shumë se gjashtë muaj.
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, e quajti aksidentin “një incident tragjik” dhe u shprehu ngushëllime familjeve të viktimave dhe komunitetit të Bazës Ajrore Edwards. /Telegrafi/