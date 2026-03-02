Katari rrëzon dy aeroplanë ushtarakë iranianë
Ministria e Mbrojtjes e Katarit thotë se forcat e saj ajrore "kanë rrëzuar me sukses" dy aeroplanë luftarakë që vinin nga Irani.
Sistemet detare dhe të mbrojtjes ajrore gjithashtu kanë rrëzuar shtatë raketa balistike dhe kanë kapur pesë dronë iranianë, tha ministria në një deklaratë.
"Kërcënimi u trajtua menjëherë pas zbulimit, në përputhje me planin operativ, pasi të gjitha raketat u qëlluan para se të arrinin objektivat e tyre", tha ajo.
Ajo pretendon se forcat e saj kanë rrëzuar dy aeroplanë SU24 të prodhuar në Rusi nga Irani.
Gjithashtu "i nxit qytetarët, banorët dhe vizitorët të qëndrojnë të qetë". /Telegrafi/
