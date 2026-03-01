Ministri i Jashtëm i Iranit sugjeron se udhëheqësi i ri suprem mund të zgjidhet brenda ditësh
Irani mund të zgjedhë potencialisht një udhëheqës të ri suprem brenda një ose dy ditësh, tha Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, ndërsa vendi fillon një periudhë zie 40-ditore pas vrasjes së Ajatollah Ali Khameneit në sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael.
Duke folur ekskluzivisht për Al Jazeera ndërsa Irani vazhdonte të shkëmbente zjarr me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, Araghchi konfirmoi se makineria kushtetuese e trashëgimisë tashmë po kthehet, transmeotn Telegrafi.
"Këshilli i tranzicionit është krijuar", tha ai, duke përshkruar një organ tre-anëtarësh që përfshin presidentin, kreun e gjyqësorit dhe një jurist nga Këshilli i Rojës.
"Ky grup prej tre vetash do të vepronte si përgjegjës për udhëheqjen përpara se të zgjidhet udhëheqësi i ri. Unë supozoj se kjo do të zgjasë pak kohë. Ndoshta brenda një ose dy ditësh, ata do të zgjedhin një udhëheqës të ri për vendin", shtoi ai.
Presidenti Masoud Pezeshkian konfirmoi të dielën se këshilli "ka filluar punën e tij", në një fjalim të regjistruar paraprakisht të transmetuar në televizionin shtetëror iranian, në të cilin ai gjithashtu dënoi vrasjen e Khameneit si "një krim të madh" dhe shpalli shtatë ditë festash publike së bashku me periudhën e zisë.
Khamenei, 86 vjeç, u vra të shtunën në një valë sulmesh amerikane-izraelite në të gjithë vendin që vranë të paktën 201 persona në total, sipas shërbimeve iraniane të emergjencës.
Midis të vdekurve ishin figura të larta të sigurisë dhe anëtarë të familjes së Khameneit: vajza, dhëndri dhe nipi i tij.
Procesi për zgjedhjen e zëvendësuesit të Khameneit është i sanksionuar në kushtetutën e Iranit. Një asamble klerikale prej 88 anëtarësh, e zgjedhur nga publiku, mban autoritetin për të emëruar një udhëheqës të ri suprem me shumicë të thjeshtë.
Herën e fundit që ky proces u nxit ishte në vitin 1989, kur një Khamenei relativisht i ri u ngrit në këtë pozicion pas vdekjes së babait themelues të revolucionit, Ajatollah Ruhollah Khomeini.
Araghchi e quajti vrasjen e Khameneit "absolutisht të pashembullt dhe një shkelje të madhe të ligjit ndërkombëtar", duke paralajmëruar se e kishte bërë konfliktin "edhe më të rrezikshëm dhe më të ndërlikuar".
Ai tha se Khamenei nuk ishte vetëm udhëheqësi politik i Iranit, por edhe “një udhëheqës fetar i rangut të lartë për miliona myslimanë, madje edhe jashtë Iranit, në të gjithë rajonin”, duke iu referuar protestave që kishin shpërthyer në Irak, Pakistan dhe gjetkë ku udhëheqësi kishte ndjekës.
Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, e përsëriti të njëjtën zemërim në një fjalim televiziv, duke thënë: “Ju keni kaluar vijën tonë të kuqe dhe duhet ta paguani çmimin”, dhe duke shtuar se Irani do të “jepte goditje kaq shkatërruese saqë ju vetë do të detyroheni të lypni”.
Araghchi ishte sfidues kur u pyet për qëndrimin ushtarak të Iranit, duke hedhur poshtë çdo sugjerim se sulmet amerikane-izraelite kishin arritur qëllimet e tyre pavarësisht vrasjes së udhëheqësit të vendit.
“Nuk ka fitore në këtë luftë. Ata nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë objektivat e tyre dhe nuk do të jenë në gjendje të arrijnë objektivat e tyre në ditët në vijim”, i tha ai Al Jazeera-s.
Duke bërë një paralele me luftën 12-ditore të qershorit të kaluar midis Izraelit dhe Iranit, në të cilën SHBA-të u bashkuan për një kohë të shkurtër, Araghchi tha se SHBA-të dhe Izraeli "prisnin që brenda dy ose tre ditësh Irani të kapitullonte dhe të dorëzohej. Por u deshën 12 ditë që ata të kuptonin se Irani nuk po dorëzohej dhe se nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të kërkonin një armëpushim pa kushte. Nuk shoh ndonjë ndryshim midis kësaj here dhe herës së mëparshme".
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump paralajmëroi se çdo hakmarrje do të çonte vetëm në përshkallëzim të mëtejshëm.
Intervista nga Aragchi u dha ndërsa sulmet iraniane u zgjeruan në të gjithë Gjirin për të dytën ditë radhazi, me sulme të raportuara në Dubai, Doha, Manama dhe portin e Omanit të Duqm.
"Ajo që ndodhi në Oman nuk ishte zgjedhja jonë. Ne tashmë u kemi thënë forcave tona të armatosura të jenë të kujdesshme në lidhje me objektivat që zgjedhin", tha Araghchi, duke shtuar se ushtria iraniane po vepronte sipas udhëzimeve të përgjithshme.
Araghchi ishte i prirur ta distanconte Iranin nga çdo sugjerim se fqinjët e tij ishin objektivat kryesore, duke këmbëngulur se kishte qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me homologët rajonalë që nga fillimi i luftimeve.
Disa, pranoi ai, nuk ishin “të lumtur”, të tjerë, “madje të zemëruar”. Por ministri i jashtëm i Iranit nuk kërkoi falje.
“Kjo është një luftë e imponuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Shpresoj që ata të kuptojnë se ajo që po ndodh në rajon nuk është faji ynë, nuk është zgjedhja jonë. Ata [partnerët e Gjirit] nuk duhet të na bëjnë presion që ta ndalojmë këtë luftë. Ata duhet të bëjnë presion mbi palën tjetër”, tha ai. /Telegrafi/