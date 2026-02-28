Festë në rrugët e Iranit pas raportimeve për vdekjen e Khameneit
Një video nga Teherani, kryeqyteti iranian, tregon njerëz që e përshëndesin lajmin e vdekjes së udhëheqësit suprem me fishekzjarre.
Raportohet se disa iranianë në disa lagje të vendit po festonin në rrugë pasi deklarata e Donald Trump u shpërnda në rrjete sociale.
News of their supreme leader's death being greeted with fireworks by the people of Tehran according to video emerging from there tonight. https://t.co/OLrGjLtHvy
— Dominic Waghorn (@DominicWaghorn) February 28, 2026
Joy and celebration in Tehran. pic.twitter.com/IGfv3ku0YO
— The Truth Hurts (@hurts9104) February 28, 2026
Trump konfirmoi vdekjen e udhëheqësit suprem iranian në Truth Social.
“Khamenei, një nga njerëzit më të këqij në histori, ka vdekur”, tha ai në postim.
Ndryshe, zyrtarët izraelitë kanë pohuar se trupi i tij është gjetur, por burimet iraniane mohojnë se ai është vrarë.
Duke shtuar mohimet, një burim i medias shtetërore iraniane pranë zyrës së Khameneit thotë: "Mund t'ju them me besim se udhëheqësi i revolucionit është i palëkundur dhe i vendosur në komandën e fushës". /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate