Senatori amerikan pas takimit të mbyllur në Kongres: Jemi në një rrugë drejt dërgimit të trupave tokësore në Iran
Senatori Richard Blumenthal (Demokrat nga Connecticut) doli nga një informim i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit për luftën me Iranin, duke thënë se beson që administrata e presidentit Donald Trump është në një rrugë që mund të çojë në vendosjen e trupave amerikane në terren në Iran.
“Duket se jemi në një rrugë drejt vendosjes së trupave amerikane në terren në Iran për të arritur ndonjë nga objektivat e mundshëm”, u tha senatori gazetarëve pas informimit.
Blumenthal tha se u largua nga takimi “po aq i pakënaqur dhe i zemëruar, sinqerisht, sa nga çdo informim tjetër në 15 vitet e mia në Senat”, raporton thehill.
“Mbeta me më shumë pyetje sesa përgjigje, veçanërisht për koston e luftës. Pyetjet e mia kanë mbetur pa përgjigje dhe unë do të kërkoj përgjigje, sepse populli amerikan meriton të dijë”, tha ai.
Senatori amerikan zbuloi detaje për luftën me Iranin: Nuk kanë plan për asgjë, madje nuk e dinë as cilat janë objektivat
Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave tokësore në Iran, megjithëse nuk është aspak e qartë nëse ai do ta bënte një gjë të tillë. Vendosja e ushtarëve amerikanë në Iran do ta rriste shumë nivelin e konfliktit dhe rrezikun politik për presidentin dhe republikanët në një vit zgjedhor.
Administrata ka dhënë arsye të ndryshme për objektivat e luftës, duke filluar nga parandalimi i Iranit që të ketë armë bërthamore deri te ndryshimi i regjimit. Irani këtë javë emëroi një Udhëheqës të ri Suprem dhe regjimi i tij ka treguar pak shenja se do të tërhiqet.
Blumenthal tha se është “më së shumti i shqetësuar” për kërcënimet që konflikti mund të paraqesë për jetët e amerikanëve dhe për mundësinë që trupat amerikane të vendosen në Iran.
Senatori paralajmëroi gjithashtu për “spektrin e ndihmës aktive ruse” për regjimin e vendit. Rusia raportohet se i ka furnizuar Iranit informacione që i kanë ndihmuar ata të godasin bazat amerikane në Lindjen e Mesme. Shtatë ushtarë amerikanë kanë vdekur gjatë kundërsulmeve iraniane në rajon.
“Fjalë për fjalë, Rusia duket se po ndihmon armikun tonë, në mënyrë aktive dhe intensive me inteligjencë, dhe ndoshta edhe me mjete të tjera, dhe Kina gjithashtu mund të jetë duke ndihmuar Iranin”, tha Blumenthal.
“Pra, populli amerikan meriton të dijë shumë më tepër sesa çfarë i ka thënë kjo administratë për koston e luftës, rrezikun për bijtë dhe bijat tona me uniformë dhe mundësinë e përshkallëzimit të mëtejshëm dhe zgjerimit të kësaj lufte - një luftë zgjedhjeje e bërë nga ky president, jo e zgjedhur nga populli amerikan, me pasoja potencialisht të mëdha për jetët amerikane”, vazhdoi ai.
Demokratët e zgjedhur kanë kundërshtuar sulmet e administratës Trump ndaj Iranit, duke përmendur autoritetin e Kongresit për të shpallur luftë. Një grup demokratësh në Senat po kërcënon të përdorë mjete procedurale për të bllokuar aktivitetin legjislativ, nëse zyrtarët e administratës nuk pranojnë të dëshmojnë nën betim para Kongresit. /Telegrafi/