Sekretari i Luftës i SHBA-së: Aleatët e Gjirit po kalojnë në ofensivë ndaj Iranit
Sekretari i Luftës i SHBA-së, Pete Hegseth, tha se vendet e Gjirit po “kalojnë në ofensivë”, ndërsa argumentoi se lufta e SHBA-së kundër Iranit po shkon në favor të Uashingtonit.
“E vetmja gjë që po zgjerohet është avantazhi ynë. Për të mos përmendur që aleatët tanë të Gjirit po shkojnë edhe më tej tani, duke kaluar në ofensivë”, tha Hegseth në një konferencë për shtyp.
Aleatët e Gjirit të SHBA-së nuk kanë thënë se po i bashkohen luftës së SHBA-së kundër Iranit, dhe komentet e Hegseth kanë ngjallur tashmë habi.
Shtetet e Gjirit i bënë presion presidentit të SHBA-së, Donald Trump, kundër sulmit ndaj Iranit, nga frika se mos do të ishin në shënjestër të Republikës Islamike.
Sulmet iraniane kanë goditur tashmë Dohan, Dubain dhe Manaman, por këto sulme mund të përshkallëzohen ndjeshëm.
Këtë javë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë të sponsorizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit, duke dënuar sulmin e Iranit në rajon. /Telegrafi/