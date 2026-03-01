Ushtria amerikane ka thënë se tre anëtarë të shërbimit janë vrarë në aksion.

Pesë janë plagosur gjithashtu rëndë, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, transmeton Telegrafi.

"Disa të tjerë pësuan lëndime të lehta nga shrapnelat dhe tronditje - dhe janë në proces të kthimit në detyrë", shtoi një deklaratë nga ushtria.

"Operacionet e mëdha luftarake vazhdojnë dhe përpjekjet tona të reagimit janë duke vazhduar”, u tha ndër tjera.

"Situata është e paqëndrueshme, kështu që nga respekti për familjet, ne do të mbajmë të fshehta informacione shtesë, duke përfshirë identitetet e luftëtarëve tanë të rënë, deri në 24 orë pasi të jenë njoftuar të afërmit më të afërt", u tha për fund. /Telegrafi/



