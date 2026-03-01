Tre anëtarë ushtarë amerikanë të vrarë në aksion
Ushtria amerikane ka thënë se tre anëtarë të shërbimit janë vrarë në aksion.
Pesë janë plagosur gjithashtu rëndë, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, transmeton Telegrafi.
"Disa të tjerë pësuan lëndime të lehta nga shrapnelat dhe tronditje - dhe janë në proces të kthimit në detyrë", shtoi një deklaratë nga ushtria.
"Operacionet e mëdha luftarake vazhdojnë dhe përpjekjet tona të reagimit janë duke vazhduar”, u tha ndër tjera.
"Situata është e paqëndrueshme, kështu që nga respekti për familjet, ne do të mbajmë të fshehta informacione shtesë, duke përfshirë identitetet e luftëtarëve tanë të rënë, deri në 24 orë pasi të jenë njoftuar të afërmit më të afërt", u tha për fund. /Telegrafi/
#BREAKING
U.S. CENTCOM announces that 3 American soldiers have been killed so far by Iranian ballistic missiles, and five others seriously wounded pic.twitter.com/IaxJTNhmM4
— Tehran Times (@TehranTimes79) March 1, 2026
An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
