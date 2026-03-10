Katari paralajmëron për një katastrofë humanitare nëse vazhdojnë sulmet
Katari paralajmëron se sulmet ndaj objekteve civile dhe infrastrukturës energjetike në luftën që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë kundër Iranit mund të çojnë në një katastrofë humanitare.
“Ky rajon nuk mund të përballojë sulme të tilla ndaj objekteve të tij”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari.
Ai theksoi se nëse këto sulme vazhdojnë, bota do të dëshmojë një katastrofë humanitare.
“Kemi parë sulme të tilla nga të dyja anët e Gjirit”, tha ai, duke iu referuar Iranit, por edhe SHBA-së dhe Izraelit.
Sipas tij, sulme të tilla krijojnë një precedent të rrezikshëm. Reagimi erdhi dy ditë pasi Izraeli kreu një sulm të madh ndaj një objekti iranian të naftës dhe vetëm disa orë pasi një dron iranian ndaloi prodhimin në një rafineri të madhe nafte në Emiratet e Bashkuara Arabe.
“Çfarë po ndodh aktualisht do të ketë pasoja serioze për ekonominë ndërkombëtare”, paralajmëroi Ansari.
Ndryshe, SHBA-ja ka paralajmëruar se sot do të jetë dita më e vështirë për shtetin iranian. /Telegrafi/