Arabia Saudite thotë se ka "zmbrapsur" dronët që përpiqeshin të godisnin një ndër objektet më të mëdha të rafinimit dhe eksportit të naftës në botë
Arabia Saudite të hënën “kapi” dy dronë që synonin rafinerinë e naftës Ras Tanura në lindje të vendit, tha për Al Arabiya zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Turki al-Maliki.
Al-Maliki theksoi se mbeturinat që binin nga dronët e kapur shkaktuan një zjarr "të kufizuar", por konfirmoi se nuk pati ndonjë të lënduar.
Ras Tanura është ndër objektet më të mëdha të rafinimit dhe eksportit të naftës në botë.
Në përgjigje të sulmeve izraelite dhe amerikane ndaj Iranit që nga e shtuna, Irani ka nisur sulme pa dallim me dronë dhe raketa në të gjitha vendet e Lindjes së Mesme dhe të Gjirit, përfshirë Arabinë Saudite.
Mbretëria ka dënuar sulmet në territorin e saj dhe në shtetet fqinje të Gjirit, duke theksuar se rezervon të drejtën për vetëmbrojtje dhe ndoshta hakmarrje.
Një fushatë e përbashkët ushtarake SHBA-Izrael e nisur kundër Iranit të shtunën ka vrarë disa zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi të aseteve amerikane.
Disa raportime mediatike thanë se rafineria u mbyll pas sulmit. /Telegrafi/