Rusia përfshihet indirekt në luftë, ndihmon Iranin në sulmet ndaj trupave amerikane
Rusia po i jep Iranit informacione kyçe të inteligjencës për të goditur forcat amerikane në Lindjen e Mesme.
Kjo është prova e parë konkrete që edhe një nga kundërshtarët kryesorë të Shteteve të Bashkuara po merr pjesë, të paktën indirekt, në këtë luftë të shkatërruese, thanë tre zyrtarë amerikanë të inteligjencës për Washington Post.
Sipas tyre, që nga fillimi i luftës të shtunën, Rusia i ka dhënë Iranit të dhëna të sakta për vendndodhjen e forcave amerikane, përfshirë anijet luftarake dhe aeroplanët. Besohet se ky është një përpjekje e gjerë për të ndihmuar Iranin.
Përmasat e saktë të ndihmës rusë nuk dihen plotësisht, por ai bashkëpunim duket se ka ndikuar në aftësinë e Iranit për të goditur objektet dhe forcat amerikane.
Në një sulm me dron në Kuvajt, gjashtë ushtarë amerikanë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën. Po ashtu, një stacion i CIA-s në ambasadën amerikane në Riad u godit.
Nga ana tjetër, një fushatë amerikano-izraelite ka goditur mbi 2000 objekte iraniane, duke përfshirë baza raketash balistike, anije dhe udhëheqësit e vendit. /Telegrafi/