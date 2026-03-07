Bëhet publike biseda e Trumpit me udhëheqësit kurdë të Irakut
Sky News ka siguruar një pasqyrë të detajuar të telefonatave midis presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe udhëheqësve kurdë irakianë në Irakun e veriut në fillim të luftës fundjavën e kaluar.
Ka pasur spekulime të konsiderueshme rreth telefonatave dhe përmbajtjes së tyre, të cilat kanë çuar në thashetheme dhe pretendime se kurdët kanë nisur një operacion tokësor në Iran.
Sipas Sky News, Trump nuk u kërkoi grupeve të armatosura kurde me bazë në Kurdistanin irakian të nisnin një ndërhyrje tokësore në Iran kur foli me udhëheqësit politikë në telefon, dhe nuk ka asnjë operacion të fshehtë të CIA-s që është duke u zhvilluar aktualisht për të armatosur grupet.
Bëhet e ditur se telefonata u zhvillua midis Trumpit dhe Bafel Talabani - kreut të Unionit Patriotik të Kurdistanit (PUK).
Gjatë telefonatës, presidenti amerikan falënderoi Talabanin dhe forcat kurde për ndihmën që i kanë dhënë ushtrisë amerikane në Irakun verior dhe në Siri gjatë shumë viteve.
"Z. Trump po telefononte për të shprehur falënderimet e tij dhe nevojën e tij për mençurinë, përvojën dhe marrëdhëniet e Talabanit në rajon", raporton mediumi.
“Ai nuk kërkoi asgjë, nuk sugjeroi që ata të pushtonin ndonjë vend dhe nuk diskutoi për armët apo CIA-n në asnjë mënyrë”, shton ai.
Raportohet se Trump pati gjithashtu një telefonatë të shkurtër me Masoud Barzanin, udhëheqësin e Partisë Demokratike të Kurdistanit (KDP). /Telegrafi/