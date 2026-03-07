Britania përgatit aeroplanmbajtësen për dislokim në Lindjen e Mesme
Britania e Madhe po përgatit një aeroplanmbajtëse për vendosje të mundshme në Lindjen e Mesme, sipas The Telegraph.
Marina Mbretërore po rrit gatishmërinë e anijes luftarake, HMS Prince of Wales, në mënyrë që ajo të jetë e përgatitur për dislokim brenda pesë ditësh.
Ministria e Mbrojtjes theksoi se transportuesi ajror është tashmë në një “gatishmëri shumë të lartë” prej 10 ditësh, e cila tani po reduktohet në pesë ditë.
Kjo do të thotë që ekuipazhi është njoftuar dhe përgatitje të ndryshme do të përshpejtohen për të siguruar që HMS Prince of Wales të jetë gati, nëse ministrat vendosin se kërkohen forca shtesë detare.
Kryeministri Keir Starmer është përballur me kritika për refuzimin e tij për t'u bashkuar me sulmet amerikano-izraelite ndaj Teheranit dhe për moslejimin fillimisht të SHBA-së të përdorë bazat britanike për të bombarduar regjimin.
Më parë, Irani nisi sulme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein dhe Arabinë Saudite pasi Teherani u godit nga aeroplanë luftarakë izraelitë.
Ndërkohë, Donald Trump, presidenti i SHBA-së, e paralajmëroi Iranin se do të goditej “shumë rëndë”. /Telegrafi/