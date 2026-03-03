Izraeli bombardoi Këshillin e Ekspertëve iranian gjatë zgjedhjes së pasardhësit të Khameneit
Sulmet e përbashkëta ajrore goditën ndërtesën e Këshillit të Ekspertëve të Iranit në qytetin Kom, pikërisht në momentin kur ky organ po mbante një mbledhje për zgjedhjen e udhëheqësit të ri suprem të Iranit.
Këtë informacion për Fox News e konfirmoi një zyrtar izraelit i paemëruar, duke theksuar se objektivi kryesor i sulmit ishte këshilli drejtues përgjegjës për zgjedhjen e pasardhësit të Ajatollahut Ali Khamenei.
Sipas informacioneve të disponueshme, Izraeli kreu një goditje të drejtpërdrejtë në momentin kur po numëroheshin votat. Burimet bëjnë të ditur se sulmi ndodhi në çastin më të ndjeshëm të mundshëm, pikërisht gjatë procesit të numërimit për udhëheqësin e ardhshëm suprem, shkruan skynews.
Edhe pse në momentin e goditjes nuk ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit, ky sulm përbën një nga goditjet më serioze ndaj majës së sistemit politik dhe fetar iranian.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr konfirmoi se është goditur ndërtesa e Këshillit të Ekspertëve në Kom. Bëhet fjalë për një organ që ka si rol ekskluziv mbikëqyrjen, zgjedhjen dhe, nëse është e nevojshme, shkarkimin e udhëheqësit suprem, çka e bën atë një nga institucionet më të rëndësishme në vend. Në raportimin e saj, Mehr thekson se bëhet fjalë për një sulm të përbashkët amerikan-izraelit.
Përveç goditjes në Kom, e njëjta agjenci njoftoi në një komunikatë të veçantë se sulme ajrore janë regjistruar edhe në kryeqytet. Bombat goditën zona në afërsi të Sheshit të Revolucionit në Teheran, duke përshkallëzuar më tej situatën. /Telegrafi/